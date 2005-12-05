Lieutenant Henri Karcher [по телефону отцу] Алло, папа? Это лейтенант Каршер. Твой сын. Несмотря на твой пессимизм в отношении моей военной карьеры, хочу сообщить, что я только что взял в плен генерала, командующего Парижем, в отеле Мерис. Он сдался мне. Но с построением у меня всё ещё плохо.