Гитлер отдает приказ генералу фон Хольтицу стереть Париж с лица земли. Великий город должен быть заминирован и уничтожен.
Стремительный бросок бронетанковой дивизии генерала Леклерка и решительность руководителей Сопротивления, организовавших Парижское восстание, во главе с будущим Премьер-министром Франции Шабан-Дельмасом, спасли город и нарушили чудовищные планы фашистов.
|3 марта 1967
|Австралия
|5 апреля 1967
|Аргентина
|23 декабря 1966
|Бельгия
|1 января 1967
|Бразилия
|28 октября 1966
|Германия
|9 января 1967
|Греция
|19 декабря 1966
|Дания
|7 декабря 1966
|Испания
|27 января 1967
|Италия
|24 мая 1967
|Колумбия
|24 августа 1967
|Мексика
|27 октября 1966
|Нидерланды
|10 ноября 1966
|США
|21 декабря 1966
|Филиппины
|17 февраля 1967
|Финляндия
|26 октября 1966
|Франция
|2 ноября 1966
|Швеция
|21 декабря 1966
|Япония