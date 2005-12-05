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Постер фильма Горит ли Париж?
6.6
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6.6

Горит ли Париж?

, 1966
Paris brûle-t-il?
США, Франция / драма, военный, исторический / 18+
Постер фильма Горит ли Париж?
6.6

О фильме

Гитлер отдает приказ генералу фон Хольтицу стереть Париж с лица земли. Великий город должен быть заминирован и уничтожен.

Стремительный бросок бронетанковой дивизии генерала Леклерка и решительность руководителей Сопротивления, организовавших Парижское восстание, во главе с будущим Премьер-министром Франции Шабан-Дельмасом, спасли город и нарушили чудовищные планы фашистов.

В ролях

Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо
Pierrelot - Yvon Morandat
Шарль Буайе
Шарль Буайе
Docteur Monod
Лесли Карон
Françoise Labé
Жан-Пьер Кассель
Жан-Пьер Кассель
Lieutenant Henri Karcher
Джордж Чакирис
Джордж Чакирис
GI in Tank
Бруно Кремер
Бруно Кремер
Colonel Rol-Tanguy
Клод Дофен
Colonel Lebel
Ален Делон
Ален Делон
Jacques Chaban-Delmas
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Gen. George S. Patton Jr.
Пьер Дюкс
Cerat - Alexandre Parodi
Режиссер Рене Клеман
Сценарист Гор Видал, Фрэнсис Форд Коппола, Ларри Коллинз, Доминик Лапьер
Композитор Морис Жарр
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Франция
Продолжительность 2 часа 53 минуты
Год выпуска 1966
Премьера онлайн 5 декабря 2005
Премьера в мире 26 октября 1966
Дата выхода
3 марта 1967 Австралия
5 апреля 1967 Аргентина
23 декабря 1966 Бельгия
1 января 1967 Бразилия
28 октября 1966 Германия
9 января 1967 Греция
19 декабря 1966 Дания
7 декабря 1966 Испания
27 января 1967 Италия
24 мая 1967 Колумбия
24 августа 1967 Мексика
27 октября 1966 Нидерланды
10 ноября 1966 США
21 декабря 1966 Филиппины
17 февраля 1967 Финляндия
26 октября 1966 Франция
2 ноября 1966 Швеция
21 декабря 1966 Япония
Производство Marianne Productions, Transcontinental Films
Другие названия
Paris brûle-t-il?, ¿Arde París?, Is Paris Burning?, Brennt Paris?, Brinner Paris?, Ar dega Paryžius?, Arde Parisul?, Brænder Paris?, Brandt Parijs?, Brenner Paris?, Czy Paryż płonie?, Gori li Pariz?, Kapste to Parisi, La Libération de Paris, Palaako Pariisi?, Parigi brucia?, Paris, Paris brûle-t-il ?, Paris Está em Chamas?, Paris Já Está a Arder?, Paris yanıyor, Párizs ég?, Vai Parīze deg?, Гори ли Париж?, Горит ли Париж?, Чи горить Париж?, 파리는 불타고 있는가?, パリは燃えているか, Κάψτε το Παρίσι, 巴黎战火, האם פריז בוערת ?, Es crema París?, Hoří v Paříži?, Paríž horí, آیا پاریس در حال سوختن است؟, პარიზი იწვის?, 빠리는 불타고 있는가

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 14 голосов
6.8 IMDb

Цитаты

Lieutenant Henri Karcher [по телефону отцу] Алло, папа? Это лейтенант Каршер. Твой сын. Несмотря на твой пессимизм в отношении моей военной карьеры, хочу сообщить, что я только что взял в плен генерала, командующего Парижем, в отеле Мерис. Он сдался мне. Но с построением у меня всё ещё плохо.

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