Золотой эшелон, 1959

1919 год. В Сибири идет гражданская война. Пользуясь полной неразберихой, Генерал Колчак хочет вывезти за границу часть золотого запаса страны. В самый последний момент об этом узнают большевики.



Они решают перехватить эшелон, но не успевают как следует подготовить операцию… Но все же шанс есть. Спасти ситуацию может девушка Надя, в которую страстно влюблен начальник поезда… Несколько километров железнодорожных путей до границы становятся полем битвы между белыми и красными. У тех и других одинаково красная кровь.