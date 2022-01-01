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Золотой эшелон
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Золотой эшелон, 1959

1959 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

1919 год. В Сибири идет гражданская война. Пользуясь полной неразберихой, Генерал Колчак хочет вывезти за границу часть золотого запаса страны. В самый последний момент об этом узнают большевики.

Они решают перехватить эшелон, но не успевают как следует подготовить операцию… Но все же шанс есть. Спасти ситуацию может девушка Надя, в которую страстно влюблен начальник поезда… Несколько километров железнодорожных путей до границы становятся полем битвы между белыми и красными. У тех и других одинаково красная кровь.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1959
Премьера в мире 4 ноября 1959
Возраст 6+
Режиссер
Илья Гурин
В ролях
Василий Шукшин
Василий Шукшин
Елена Добронравова
Харий Лиепиньш
Валентина Беляева
Вячеслав Гостинский
Все актеры и съемочная группа
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