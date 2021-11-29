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Бег, 1970

1970 / СССР
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Описываемые события происходят в конце Гражданской войны. Большевики наступают на Крым, начинается эвакуация Белой армии и ее союзников. В числе совершивших бегство в Константинополь оказываются белый генерал Хлудов, жена министра торговли Серафима и доцент Петроградского университета Голубков.

В чуждой им Османской империи, занятой войсками Антанты, герои нищенствуют и не могут приспособиться к новой жизни. В конце концов беглым интеллигентам приходится принять самое тяжелое решение в своей жизни.

  • Фильм снят по мотивам одноименной пьесы Михаила Булгакова и использует некоторые мотивы других его произведений, в особенности романа «Белая гвардия» и либретто оперы «Черное море».
  • Создатели фильма вдохновлялись картиной Дэвида Лина «Доктор Живаго» по роману Бориса Пастернака. Фильм был запрещен в СССР, поэтому для съемочной группы был устроен специальный закрытый показ.
  • Консультантом фильма выступила жена автора, Елена Булгакова. Странные и мистические отношения между ней и режиссерами картины, Аловым и Наумовым, дали картине ее первое название, «Сны о России».
  • В оригинальном произведении генерал Хлудов возвращается в Россию, в первом варианте сценария – кончает с жизнью. В итоге авторы выбрали открытый финал.

Двадцатый год. Гражданская война близится к завершению. После вторжения Красной Армии в Крым начинается исход всех, кто искал спасения от «окаянных дней» революции. В этом страшном течении оказываются рядом самые разные люди — беззащитная Серафима Корзухина и полковая дама Люська, приват-доцент Голубков и генерал Хлудов.

Выброшенные в «тараканьи бега» стамбульской эмиграционной жизни, русские интеллигенты теряют почву под ногами. Последним шансом спасти Серафиму становится поездка Голубкова и генерала Чарноты в Париж — на розыски ее сбежавшего мужа. Поездка приводит к поразительным результатам.

6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 3 часа 16 минут
Год выпуска 1970
Премьера в России 1 января 1970
Премьера в мире 1 января 1970
Возраст 12+
Режиссер
Александр Алов
В ролях
Алексей Баталов
Алексей Баталов
Михаил Ульянов
Михаил Ульянов
Людмила Савельева
Людмила Савельева
Татьяна Ткач
Владислав Дворжецкий
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бег 2 постера
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Бег
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