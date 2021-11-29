Описываемые события происходят в конце Гражданской войны. Большевики наступают на Крым, начинается эвакуация Белой армии и ее союзников. В числе совершивших бегство в Константинополь оказываются белый генерал Хлудов, жена министра торговли Серафима и доцент Петроградского университета Голубков.
В чуждой им Османской империи, занятой войсками Антанты, герои нищенствуют и не могут приспособиться к новой жизни. В конце концов беглым интеллигентам приходится принять самое тяжелое решение в своей жизни.
Двадцатый год. Гражданская война близится к завершению. После вторжения Красной Армии в Крым начинается исход всех, кто искал спасения от «окаянных дней» революции. В этом страшном течении оказываются рядом самые разные люди — беззащитная Серафима Корзухина и полковая дама Люська, приват-доцент Голубков и генерал Хлудов.
Выброшенные в «тараканьи бега» стамбульской эмиграционной жизни, русские интеллигенты теряют почву под ногами. Последним шансом спасти Серафиму становится поездка Голубкова и генерала Чарноты в Париж — на розыски ее сбежавшего мужа. Поездка приводит к поразительным результатам.