Описываемые события происходят в конце Гражданской войны. Большевики наступают на Крым, начинается эвакуация Белой армии и ее союзников. В числе совершивших бегство в Константинополь оказываются белый генерал Хлудов, жена министра торговли Серафима и доцент Петроградского университета Голубков.

В чуждой им Османской империи, занятой войсками Антанты, герои нищенствуют и не могут приспособиться к новой жизни. В конце концов беглым интеллигентам приходится принять самое тяжелое решение в своей жизни.