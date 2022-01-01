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Один шанс из тысячи Один шанс из тысячи
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Odin shans iz tysyachi

Один шанс из тысячи, 1968

1968 / СССР
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

1942-й год. После выполнения опасного задания в тылу врага, отряд разведчиков-десантников прорывается к линии фронта, чтобы вернуться к своим. Командует отрядом опытнейший разведчик капитан Мигунько (Анатолий Солоницын). Бойцы добираются до шоссе и захватывают машину. Через какой-нибудь час они уже будут в расположении советских войск. Но в захваченной машине оказывается не простой немецкий офицер, а агент немецкой разведки, который имеет доступ в секретный разведывательный центр. Такой шанс выпадает не часто. Капитан Мигунько принимает решение воспользоваться сложившейся ситуацией – с помощью захваченного агента проникнуть в немецкий разведцентр и уничтожить его… Смотрите советский художественный фильм «Один шанс из тысячи». Замечательная игра актеров, увлекательный и динамичный сюжет, зрелищные гонки на торпедных катерах, красивые натурные съемки на фоне крымской природы – все это и многое другое сделало этот фильм одним из лидеров советского кинопроката.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 20 декабря 1968
Возраст 16+
Режиссер
Леон Кочарян
В ролях
Александр Фадеев
Николай Гринько
Владимир Маренков
Лев Поляков
Григорий Шпигель
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Один шанс из тысячи 2 постера
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Один шанс из тысячи
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