Один шанс из тысячи, 1968

1942-й год. После выполнения опасного задания в тылу врага, отряд разведчиков-десантников прорывается к линии фронта, чтобы вернуться к своим. Командует отрядом опытнейший разведчик капитан Мигунько (Анатолий Солоницын). Бойцы добираются до шоссе и захватывают машину. Через какой-нибудь час они уже будут в расположении советских войск. Но в захваченной машине оказывается не простой немецкий офицер, а агент немецкой разведки, который имеет доступ в секретный разведывательный центр. Такой шанс выпадает не часто. Капитан Мигунько принимает решение воспользоваться сложившейся ситуацией – с помощью захваченного агента проникнуть в немецкий разведцентр и уничтожить его… Смотрите советский художественный фильм «Один шанс из тысячи». Замечательная игра актеров, увлекательный и динамичный сюжет, зрелищные гонки на торпедных катерах, красивые натурные съемки на фоне крымской природы – все это и многое другое сделало этот фильм одним из лидеров советского кинопроката.