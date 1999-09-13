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Постер фильма Вкус солнечного света
7.4
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7.4

Вкус солнечного света

, 1999
Sunshine
США / мелодрама, исторический, военный, драма / 18+
Постер фильма Вкус солнечного света
7.4

О фильме

Революции, войны, чудовищный фашизм, концентрационные лагеря заставляли их на протяжении долгих десятилетий изворачиваться под ударами судьбы, скрывать свое происхождение, изменять фамилию и веру, чтобы в конечном итоге прийти к выводу, что несмотря ни на что надо быть верным только самому себе и своему народу.

В ролях

Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Ivan Sors
Розмари Харрис
Valerie Sors
Рэйчел Вайс
Рэйчел Вайс
Greta
Дженнифер Эль
Дженнифер Эль
Valerie Sonnenschein
Дебора Кара Ангер
Дебора Кара Ангер
Maj. Carole Kovács
Молли Паркер
Молли Паркер
Hannah Wippler
Джеймс Фрейн
Джеймс Фрейн
Gustave Sonnenschein
Давид де Кейзер
Emmanuel Sonnenschein
Джон Невилл
Джон Невилл
Gustave Sors
Мириам Маргулис
Мириам Маргулис
Rose Sonnenschein
Режиссер Иштван Сабо
Сценарист Иштван Сабо, Израэль Хоровиц
Композитор Морис Жарр
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 3 часа 1 минута
Год выпуска 1999
Премьера в мире 13 сентября 1999
Дата выхода
1 декабря 2000 Россия 16+
28 апреля 2000 Великобритания
1 декабря 2000 Казахстан
13 сентября 1999 США
1 декабря 2000 Украина
3 мая 2000 Франция TP
MPAA R
Бюджет 26 000 000 CAD
Сборы в мире $7 918 035
Производство Serendipity Point Films, Kinowelt Filmproduktion, Channel Four Films
Другие названия
Sunshine, El amanecer de un siglo, A napfény íze, Isän, pojan ja pojanpojan nimeen, Kropla słońca, Sluneční Jas, Sluneční Svit, Stoljece ljubavi i mrznje, Sunshine - Ein Hauch von Sonnenschein, Sunshine - O Despertar de um Século, Sunshine - Storia di una famiglia, Sunshine, el amanecer de un siglo, The Taste of Sunshine, Вкус солнечного света, Съншайн, 太陽の雫, 陽光情人

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 14 голосов
7.4 IMDb

Цитаты

Adam Sors Никогда не отказывайся от своей религии. Не ради Бога. Бог присутствует во всех религиях. Но если твоя жизнь превратится в борьбу за признание, ты всегда будешь несчастен. Религия может быть неидеальна, но это прочная лодка, которая может держать равновесие и донести тебя до другого берега. Наша жизнь — это всего лишь лодка, плывущая по воде, уравновешенная постоянной неопределённостью. О людях, которых ты будешь судить, знай одно: всё, что они делают — это пытаются найти некую безопасность. Они просто люди, как и мы. Поэтому не суди их по внешности или слухам. Не доверяй никому. Проверяй всё сам. Не связывайся с властью. Презирать все чины. Не выставляй напоказ то, что у тебя есть. Владение имуществом и собственностью в конечном итоге ничего не значит. Имущество и собственность могут быть уничтожены огнём, смыты потопом, отобраны политикой. Не берись за то, чего не знаешь. Это вызывает тревогу, которая тебя и губит. Воспитывай в себе дисциплину.

Отзывы о фильме

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