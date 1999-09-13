Adam Sors Никогда не отказывайся от своей религии. Не ради Бога. Бог присутствует во всех религиях. Но если твоя жизнь превратится в борьбу за признание, ты всегда будешь несчастен. Религия может быть неидеальна, но это прочная лодка, которая может держать равновесие и донести тебя до другого берега. Наша жизнь — это всего лишь лодка, плывущая по воде, уравновешенная постоянной неопределённостью. О людях, которых ты будешь судить, знай одно: всё, что они делают — это пытаются найти некую безопасность. Они просто люди, как и мы. Поэтому не суди их по внешности или слухам. Не доверяй никому. Проверяй всё сам. Не связывайся с властью. Презирать все чины. Не выставляй напоказ то, что у тебя есть. Владение имуществом и собственностью в конечном итоге ничего не значит. Имущество и собственность могут быть уничтожены огнём, смыты потопом, отобраны политикой. Не берись за то, чего не знаешь. Это вызывает тревогу, которая тебя и губит. Воспитывай в себе дисциплину.