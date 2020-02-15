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Калашников Калашников
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Калашников, 2020

2020 / Россия
7.6 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

В начале Великой Отечественной войны юный Михаил Калашников получает тяжелое ранение. Парню ничего не остается, как вернуться в тыл, в родные алтайские земли, однако судьба приводит его в Казахстан. Здесь Калашников понимает, что может послужить Родине не только на поле боя – он решает создать оружие, ничуть не уступающее лучшим заграничным образцам, и с жаром берется за работу. Михаил еще не знает, что его разработки не только составят конкуренцию иностранному оружию, но и превзойдут его, прославив изобретателя на весь мир…

  • В основу сценария легла биография Михаила Калашникова. Фильм создавался к 100-летию со дня рождения советского и российского конструктора. 
  • Создатели фильма хотели как можно точнее воссоздать фрагменты, связанные с изобретениями Михаила Калашникова. Специально для съемок заводские мастера по детально восстановленным чертежам изготовили прототипы оружия – от пистолета-пулемета до автомата Калашникова. 
  • Съемки фильма проходили в Подмосковье, в Тверской области, в Крыму, а также в поселки Шушары под Санкт-Петербургом. 
  • Специальный показ «Калашникова» состоялся в Ижевске, городе, где работал, жил и умер всемирно известный конструктор.

Биографический фильм о судьбе легендарного изобретателя АК-47 Михаила Тимофеевича Калашникова. Нелегкие испытания выпали на долю конструктора-самоучки прежде чем он осуществил свою мечту. Калашников был командиром танка в 1941-м, получил тяжелое ранение под Брянском, а после так и не смог вернуться на войну. Пока был в госпитале — мечтал, делал первые чертежи оружия в блокноте и не переставал корить себя за то, что отсиживается в тылу. Он работал на заводе, проводил первые испытания в Казахстане и участвовал во Всесоюзных оружейных конкурсах вместе с другими конструкторами. В свои 29 он создал оружие, которое принесло ему мировую славу — АК-47!

Калашников прожил долгую и интересную жизнь, но одна мысль не оставляла его в покое: «Появись такое оружие у нас тогда, в сорок первом — война бы закончилась гораздо раньше и многие из наших парней остались бы живы».

7.6 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 20 февраля 2020
Премьера онлайн 1 апреля 2021
Премьера в мире 15 февраля 2020
Возраст 12+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Константин Буслов
Константин Буслов
В ролях
Юра Борисов
Юра Борисов
Ольга Лерман
Ольга Лерман
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Эльдар Калимулин
Эльдар Калимулин
Виталий Хаев
Виталий Хаев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Калашников 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«Калашников» — проект с не самой простой судьбой: очень долго шёл предпродакшн, подготовка сценария. За это время Сергей Бодров покинул режиссёрский пост, но остался продюсером и сценаристом, а должность постановщика перенял Константин Буслов — старший брат Петра Буслова, в прошлом году отметившийся интересным фильмом «Небо измеряется милями» — о другом известном советском конструкторе Михаиле Миле. Несмотря на трудности при создании, фильм Буслова…
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Mikhail Kokin 20 февраля 2020, 16:41
Спасибо большое за замечательный подарок к 23 февраля!
Хороший фильм!
Понравится!
Алекс 5 марта 2020, 15:45
Это тебе нечем гордиться. А людям, котоые запускают спутнки, делают гипероружие, подводные лодки и лазеры, строят новые корабли и заводы, гордиться… Читать дальше…
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59 голосов
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