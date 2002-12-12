После смерти родителей две сестрёнки разлучены. Лотта растёт в Нидерландах, Анна - в Берлине. Два совершенно разных мира. На исходе Второй Мировой войны они отыскивают друг друга, что приносит лишь разочарования. Анна выходит за офицера СС, Мартина, погибающего затем в боях, а Давид - жених Лотты, еврей, замучен в концлагере. Пятьдесят лет спустя престарелые Анна и Лотта сталкиваются на курорте. Возможно ли воссоединение сестёр?
|12 декабря 2002
|Нидерланды
|12
|12 декабря 2002
|Румыния
|15
|6 мая 2005
|США
|13 сентября 2005
|Франция