Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Сестры-близнецы
7.4
Киноафиша Фильмы Сестры-близнецы
7.4

Сестры-близнецы

, 2002
De tweeling
Люксембург, Нидерланды / драма, мелодрама, военный / 18+
Постер фильма Сестры-близнецы
7.4

О фильме

После смерти родителей две сестрёнки разлучены. Лотта растёт в Нидерландах, Анна - в Берлине. Два совершенно разных мира. На исходе Второй Мировой войны они отыскивают друг друга, что приносит лишь разочарования. Анна выходит за офицера СС, Мартина, погибающего затем в боях, а Давид - жених Лотты, еврей, замучен в концлагере. Пятьдесят лет спустя престарелые Анна и Лотта сталкиваются на курорте. Возможно ли воссоединение сестёр?

В ролях

Эллен Фогель
Lotte senior
Гудрун Окрас
Anna senior
Текла Рютен
Текла Рютен
Jonge Lotte
Надя Уль
Надя Уль
Jonge Anna
Маргарита Бройх
Маргарита Бройх
Martha
Julia Koopmans
Kleine Lotte
Сина Ричард
Kleine Anna
Бетти Шюрман
Moeder Rockanje
Джаап Спийкерс
Vader Rockanje
Роман Книжка
Martin
Режиссер Бен Сомбогаарт
Сценарист Тесса де Лоо, Марике ван дер Пол
Композитор Фонс Меркиес
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Люксембург / Нидерланды
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 23 ноября 2003
Премьера в мире 12 декабря 2002
Дата выхода
12 декабря 2002 Нидерланды 12
12 декабря 2002 Румыния 15
6 мая 2005 США
13 сентября 2005 Франция
MPAA R
Сборы в мире $5 938 165
Производство IDTV Film, Samsa Film
Другие названия
De tweeling, Twin Sisters, As Gémeas, Az ikrek, Bliźniaczki, Die Zwillinge, Dvynės, Gemelas, Hermanas gemelas, İkiz Kız Kardeşler, Irmãs Gêmeas, Kaksoset, Les soeurs jumelles, Reencuentro, Tvillingarna, Tvillingsøstre, Tvillingsystrar, Близначките, Сестры - близнецы, アンナとロッテ, 烽火孿生淚

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Обновлено 20 апреля 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Шторки из Fix Price по 299 рублей у меня до ванной не доходят: режу на куски — нашла 7 применений по всему дому
С первыми холодами закупаю на Ozon 2–3 метра таких ковриков — незаменимая вещь для дачи и дома
С первыми холодами тащу на дачу мешок угля: 5 минут – и на следующий год никакой затхлости в доме
«Блич» заканчивается, а на замену ему уже нашли 5 аниме: некоторые считают их даже круче (готовьтесь спорить)
Этот фильм с Netflix идёт 27 минут, но уже обошёл нового «Человека-паука» по рейтингам и сборам: может стать главным кассовым хитом 2026 года
«Достойному сериалу — достойное продолжение»: после рейтинга 8,2 «Камбэк» с Петровым-Компотом вернется 2 раза
После «Чёрного зеркала» казалось, что удивить уже нечем: 3 фантастических фильма Netflix, которые снова в ТОПе
«Буквы разные писать, кино в тесте узнавать»: вспомните 7 фильмов СССР про школу по кадру
Веларионы были в «Игре престолов», но мало кто заметил — одного из последних представителей рода погубил Ланнистер
Хит Гайдая пересняли в России, но ремейк пробил дно: от комедии с Задорожной и Хазановым люди по сей день «приходят в себя»
Включите в сентябре — и осень официально начнется: 5 фильмов по версии ОККО, после которых хочется плед, чай и дождь за окном
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше