Полковник Квятковский, 1995

Лето 1945 года. Врач-гинеколог Анджей Квятковский, мобилизованный в качестве армейского хирурга, служит в чине капитана в одной из частей на западе Польши. Успешно прооперировав полковника министерства госбезопасности Кизиора, он получает внеочередной недельный отпуск и едет в Варшаву. На развалинах своего дома Квятковский встречает бывшую соседку — Кристину, в которую тут же влюбляется. Во время ужина в ресторане он лезет в драку с советским офицером и, желая выпутаться, представляется полковником — вице-министром госбезопасности. Так начинаются приключения полковника Квятковского.