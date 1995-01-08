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Полковник Квятковский
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Pulkownik Kwiatkowski

Полковник Квятковский, 1995

1995 / Польша
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10 голосов
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О фильме

Лето 1945 года. Врач-гинеколог Анджей Квятковский, мобилизованный в качестве армейского хирурга, служит в чине капитана в одной из частей на западе Польши. Успешно прооперировав полковника министерства госбезопасности Кизиора, он получает внеочередной недельный отпуск и едет в Варшаву. На развалинах своего дома Квятковский встречает бывшую соседку — Кристину, в которую тут же влюбляется. Во время ужина в ресторане он лезет в драку с советским офицером и, желая выпутаться, представляется полковником — вице-министром госбезопасности. Так начинаются приключения полковника Квятковского.

7.1 Оцените
10 голосов
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в России 8 января 1995
Премьера в мире 8 января 1995
Возраст 16+
Режиссер
Казимеж Куц
В ролях
Марек Кондрат
Рената Данцевич
Збигнев Замаховский
Збигнев Замаховский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Полковник Квятковский 1 постер
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