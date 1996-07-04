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Мужество в бою Мужество в бою
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Courage Under Fire

Мужество в бою, 1996

1996 / США
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Февраль 1991 года. Мир следит за войной в Персидском Заливе. Полковник Серлинг, командир танкового подразделения, совершает страшную ошибку во время ночной атаки, в результате чего погибают американские военнослужащие. Начальство решает замять это дело и отправляет Серлинга на бумажную работу в Пентагон. Ему поручают проверить, годится ли кандидат на Медаль Почета Конгресса, капитан Карен Уолден, для вручения этой награды за проявленное ею «мужество в бою». В ходе расследования честный служака натыкается на множество фактов, которые военное командование США хотело бы скрыть.

6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1996
Премьера в России 12 июля 1996
Премьера онлайн 18 июня 2021
Премьера в мире 4 июля 1996
Возраст 16+
Режиссер
Эдвард Цвик
Эдвард Цвик
В ролях
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Мег Райан
Мег Райан
Лу Даймонд Филлипс
Лу Даймонд Филлипс
Майкл Мориарти
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мужество в бою 3 постера
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Мужество в бою
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Робин Уильямс помог Мэтту Дэймону получить роль в «Спасти рядового Райана» Он устроил ему личную встречу со Стивеном Спилбергом. 
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24 сентября 2021 12:56
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