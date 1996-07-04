Мужество в бою, 1996

Февраль 1991 года. Мир следит за войной в Персидском Заливе. Полковник Серлинг, командир танкового подразделения, совершает страшную ошибку во время ночной атаки, в результате чего погибают американские военнослужащие. Начальство решает замять это дело и отправляет Серлинга на бумажную работу в Пентагон. Ему поручают проверить, годится ли кандидат на Медаль Почета Конгресса, капитан Карен Уолден, для вручения этой награды за проявленное ею «мужество в бою». В ходе расследования честный служака натыкается на множество фактов, которые военное командование США хотело бы скрыть.