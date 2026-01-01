Gus Lang Мы им не рассказали про отвлекающий манёвр? Ты хочешь сказать, что мы вообще никогда не докладывали Союзному командованию, что собираемся делать?

Colonel Peters Это был тот самый случай, когда нельзя было ничего просочить, даже Союзному командованию.

Gus Lang Чёрт возьми, Гитлеру и армии не надо — у него разведка Союзников на подхвате!