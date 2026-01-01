ПроизводствоMetro-Goldwyn-Mayer (MGM), NBC Productions, National Broadcasting Company (NBC)
Другие названия
Code Name: Emerald, Az Overlord hadművelet, Codename: Emerald, Código: Esmeralda, Deep Cover, Emerald, Kodikos Emerald, Koodnimi Emerald, Kryptonim 'Szmaragd', Mot de passe: Émeraude, Nom de code: Émeraude, Nombre clave: Esmeralda, Nome in codice: Smeraldo, Nume de cod: Smarald, Operação Esmeralda, Peitenimi: Smaragdi, Šifra: Smaragd, Tajno ime: Smaragd, Κωδικός Emerald, Кодово име: Изумруд, Кодовое имя 'Изумруд'
Капитан парашютировался во Францию 7 мая, но на поле уже была зрелая кукуруза.
Цитаты
Gus LangМы им не рассказали про отвлекающий манёвр? Ты хочешь сказать, что мы вообще никогда не докладывали Союзному командованию, что собираемся делать?
Colonel PetersЭто был тот самый случай, когда нельзя было ничего просочить, даже Союзному командованию.
Gus LangЧёрт возьми, Гитлеру и армии не надо — у него разведка Союзников на подхвате!
Colonel PetersЕсть ещё кое-что. Выжившие сообщили, что некоторых из парней, кто плыл, подобрали немцы, и ИМЕННО ПОЭТОМУ мы сейчас, чёрт побери, едем на этой чёртовой «Джипе» в чёртовый Девон, и будем молиться на каждом километре, чтобы Гиммлер не устроил себе «Оверлорд»; лодки, что утонули, были полны их.