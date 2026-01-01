Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Кодовое имя "Изумруд"
5.9 Рейтинг IMDb: 5.9
Кодовое имя "Изумруд"

Code Name: Emerald 18+
Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 7 сентября 1985
Дата выхода
27 сентября 1985 Россия 12+
27 сентября 1985 Казахстан
7 сентября 1985 США
27 сентября 1985 Украина
MPAA PG
Сборы в мире $561 548
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), NBC Productions, National Broadcasting Company (NBC)
Другие названия
Code Name: Emerald, Az Overlord hadművelet, Codename: Emerald, Código: Esmeralda, Deep Cover, Emerald, Kodikos Emerald, Koodnimi Emerald, Kryptonim 'Szmaragd', Mot de passe: Émeraude, Nom de code: Émeraude, Nombre clave: Esmeralda, Nome in codice: Smeraldo, Nume de cod: Smarald, Operação Esmeralda, Peitenimi: Smaragdi, Šifra: Smaragd, Tajno ime: Smaragd, Κωδικός Emerald, Кодово име: Изумруд, Кодовое имя 'Изумруд'
Режиссер
Джонатан Сэнгер
В ролях
Эд Харрис
Эд Харрис
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Хорст Буххольц
Хельмут Бергер
Сирил Клер
Сирил Клер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.9
Оцените 15 голосов
5.9 IMDb
Цитаты
Gus Lang Мы им не рассказали про отвлекающий манёвр? Ты хочешь сказать, что мы вообще никогда не докладывали Союзному командованию, что собираемся делать?
Colonel Peters Это был тот самый случай, когда нельзя было ничего просочить, даже Союзному командованию.
Gus Lang Чёрт возьми, Гитлеру и армии не надо — у него разведка Союзников на подхвате!
Colonel Peters Есть ещё кое-что. Выжившие сообщили, что некоторых из парней, кто плыл, подобрали немцы, и ИМЕННО ПОЭТОМУ мы сейчас, чёрт побери, едем на этой чёртовой «Джипе» в чёртовый Девон, и будем молиться на каждом километре, чтобы Гиммлер не устроил себе «Оверлорд»; лодки, что утонули, были полны их.
