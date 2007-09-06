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Король нищих
Melech Shel Kabzanim
Король нищих, 2007
2007 / Израиль
5.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
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Жанр:
военный
драма
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5.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
2007
Премьера в мире
6 сентября 2007
Режиссер
Ури Пастер
В ролях
Моско Алкалай
Амос Лави
Гедиминас Сторпирстис
Итай Барнеа
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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