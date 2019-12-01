Оповещения от Киноафиши
Постер мультфильма Могила светлячков
Рейтинг IMDb: 8.5
Могила светлячков

Hotaru no haka / Grave of the Fireflies 18+
О фильме

Последние дни Второй Мировой войны. Четырнадцатилетний Сэйта и его четырехлетняя сестра Сэцуко остались сиротами, после того, как их мать погибла во время бомбежки. Поругавшись со своей тетей, они перебираются жить в заброшенное бомбоубежище. Но вскоре оказывается, что их запасы стремительно заканчиваются, а родственников, к которым можно было бы обратиться за помощью у них не осталось...

Страна Япония
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1988
Премьера онлайн 1 декабря 2019
Премьера в мире 16 апреля 1988
Дата выхода
26 июля 1989 Бразилия 14
1 августа 2004 Великобритания
4 октября 2024 Вьетнам
29 августа 2025 Индонезия
16 апреля 1988 Ирландия
10 октября 2003 Испания
29 августа 2025 Латвия 12+
29 августа 2025 Литва N13
20 января 2012 Мексика B
28 августа 2025 Нидерланды 9
6 марта 2025 Панама
29 августа 2025 Польша
16 апреля 1988 Португалия M/12
26 июля 1989 США
8 июля 2022 Тайвань 普遍級
19 июня 1996 Франция
28 августа 2025 Хорватия
28 августа 2025 Чехия
19 июня 2014 Южная Корея 12
16 апреля 1988 Япония
Бюджет $3 700 000
Сборы в мире $4 686 642
Производство Shinchosha, Studio Ghibli
Другие названия
Hotaru no haka, Grave of the Fireflies, La tumba de las luciérnagas, Le tombeau des lucioles, Могила светлячков, Die letzten Glühwürmchen, Jāņtārpiņu kaps, Jonvabalių kapas, Ateşböceklerinin Mezarı, Atəşböcəklərinin məzarı, Das Grab der Leuchtkäfer, Die letzten Leuchtkäfer, Eldflugornas grav, Ghabr alyara'at, Grave of the Fireflys, Groblje krijesnica, Grobowiec świetlików, Hrob světlušek, Hrob svetlušiek, Ildfluenes grav, Ildfluernes grav, Jaanimardikate haud, La tomba de les lluernes, La tomba delle lucciole, Madfan-e Kermha-ye Shabtab, Mộ Đom Đóm, Mormântul licuricilor, O Túmulo dos Pirilampos, Susan Hinghoi, Szentjánosbogarak sírja, Tomb of the Fireflies, Tombstone of the Fireflies, Tulikärpästen hauta, Tumba de luciérnagas, Túmulo dos Vagalumes, Una tomba per le lucciole, Yaltiroq qo'ng'izlar qabri, Ο τάφος των πυγολαμπίδων, Гробље свитаца, Жарқырауық қоңыздар қабірі, Могила світлячків, Там, където светулките намират вечен покой, 반딧불이의 묘, 再見螢火蟲, 火垂るの墓, 萤火虫之墓, 螢火蟲之墓
Режиссер
Исао Такахата
8.1
8.5 IMDb
Кадры из мультфильма
