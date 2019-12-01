Отзывы о мультфильме
Последние дни Второй Мировой войны. Четырнадцатилетний Сэйта и его четырехлетняя сестра Сэцуко остались сиротами, после того, как их мать погибла во время бомбежки. Поругавшись со своей тетей, они перебираются жить в заброшенное бомбоубежище. Но вскоре оказывается, что их запасы стремительно заканчиваются, а родственников, к которым можно было бы обратиться за помощью у них не осталось...
|26 июля 1989
|Бразилия
|14
|1 августа 2004
|Великобритания
|4 октября 2024
|Вьетнам
|29 августа 2025
|Индонезия
|16 апреля 1988
|Ирландия
|10 октября 2003
|Испания
|29 августа 2025
|Латвия
|12+
|29 августа 2025
|Литва
|N13
|20 января 2012
|Мексика
|B
|28 августа 2025
|Нидерланды
|9
|6 марта 2025
|Панама
|29 августа 2025
|Польша
|16 апреля 1988
|Португалия
|M/12
|26 июля 1989
|США
|8 июля 2022
|Тайвань
|普遍級
|19 июня 1996
|Франция
|28 августа 2025
|Хорватия
|28 августа 2025
|Чехия
|19 июня 2014
|Южная Корея
|12
|16 апреля 1988
|Япония