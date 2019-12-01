Последние дни Второй Мировой войны. Четырнадцатилетний Сэйта и его четырехлетняя сестра Сэцуко остались сиротами, после того, как их мать погибла во время бомбежки. Поругавшись со своей тетей, они перебираются жить в заброшенное бомбоубежище. Но вскоре оказывается, что их запасы стремительно заканчиваются, а родственников, к которым можно было бы обратиться за помощью у них не осталось...