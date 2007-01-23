Разгар Великой Отечественной войны. Белорусская деревушка оккупирована фашистами, ее жители вынуждены делить свой быт с врагами. Мало-помалу отношения между местными и захватчиками налаживаются - решая одни и те же проблемы, люди, стоящие по разные стороны баррикад, находят общий язык. Но война есть война - 10-летний сын местной жительницы Натальи бесследно пропал. По слухам, малец попался в руки фашистов, когда пытался подорвать вражеский поезд. Наталья обращается за помощью к коменданту Отто. Тот готов похлопотать об освобождении мальчика в обмен на другого ребенка…
1942. Война ушла далеко на восток. Жизнь районного центра, где обосновалось немецкое руководство, входит в русло "нормы". Немцы учат русский язык, пытаются заигрывать с местными молодками. Женщины стирают немцам, кормят их, а кто-то и заводит с постояльцами отношения. Надо жить дальше... Подросток — сын главной героини — пытается убежать к партизанам, совершает подрыв немецкого эшелона, чтобы его в партизаны приняли. Мальчика ловят. Немцы должны его казнить, чтобы "другим неповадно было". Таков приказ, ослушаться нельзя. Немцы понимают, что казнь ребенка положит конец их спокойной жизни. Особенно хорошо понимает это местный комендант, который находится в близких отношениях с матерью мальчика. Но и нарушить приказ командования он не может...
|23 января 2007
|Россия
|16+
|15 марта 2007
|Казахстан
|15 марта 2007
|Украина