1942. Война ушла далеко на восток. Жизнь районного центра, где обосновалось немецкое руководство, входит в русло "нормы". Немцы учат русский язык, пытаются заигрывать с местными молодками. Женщины стирают немцам, кормят их, а кто-то и заводит с постояльцами отношения. Надо жить дальше... Подросток — сын главной героини — пытается убежать к партизанам, совершает подрыв немецкого эшелона, чтобы его в партизаны приняли. Мальчика ловят. Немцы должны его казнить, чтобы "другим неповадно было". Таков приказ, ослушаться нельзя. Немцы понимают, что казнь ребенка положит конец их спокойной жизни. Особенно хорошо понимает это местный комендант, который находится в близких отношениях с матерью мальчика. Но и нарушить приказ командования он не может...