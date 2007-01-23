Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Враги
1 постер
Киноафиша Фильмы Враги

Враги

Vragi 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Разгар Великой Отечественной войны. Белорусская деревушка оккупирована фашистами, ее жители вынуждены делить свой быт с врагами. Мало-помалу отношения между местными и захватчиками налаживаются - решая одни и те же проблемы, люди, стоящие по разные стороны баррикад, находят общий язык. Но война есть война - 10-летний сын местной жительницы Натальи бесследно пропал. По слухам, малец попался в руки фашистов, когда пытался подорвать вражеский поезд. Наталья обращается за помощью к коменданту Отто. Тот готов похлопотать об освобождении мальчика в обмен на другого ребенка…

  • Режиссером и автором сценария к фильму стала выпускница ВГИКа Мария Можар (Снежная). “Враги” - ее первая полнометражная работа. 
  • Первоначальный вариант сценария носил название “Отделить огонь от пламени” и был написан еще до поступления Марии Можар во ВГИК. Именно его будущий режиссер представила на суд приемной комиссии и была принята на курс Е. Ташкова и А. Сурина. 
  • В 2003 году сценарий фильма был отмечен премией “Серебряный Витязь” международного кинофестиваля “Золотой витязь”.  
  • Картина была отмечена целым рядом наград: гран-при Открытого Бердянского кинофестиваля “Бригантина”, специальный диплом международного кинофестиваля “Листопад”, диплом кинофестиваля “Славься, Отечество”.

1942. Война ушла далеко на восток. Жизнь районного центра, где обосновалось немецкое руководство, входит в русло "нормы". Немцы учат русский язык, пытаются заигрывать с местными молодками. Женщины стирают немцам, кормят их, а кто-то и заводит с постояльцами отношения. Надо жить дальше... Подросток — сын главной героини — пытается убежать к партизанам, совершает подрыв немецкого эшелона, чтобы его в партизаны приняли. Мальчика ловят. Немцы должны его казнить, чтобы "другим неповадно было". Таков приказ, ослушаться нельзя. Немцы понимают, что казнь ребенка положит конец их спокойной жизни. Особенно хорошо понимает это местный комендант, который находится в близких отношениях с матерью мальчика. Но и нарушить приказ командования он не может...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 23 января 2007
Дата выхода
23 января 2007 Россия 16+
15 марта 2007 Казахстан
15 марта 2007 Украина
Производство Studio Rock, Беларусьфильм
Другие названия
Vragi, Enemies, Wrogowie, Враги
Режиссер
Мария Можар
В ролях
Юлия Ауг
Юлия Ауг
Аксель Шрик
Елена Яцко
Алеся Пуховая
Алеся Пуховая
Зинаида Зубкова
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Враги
Море волнуется раз 4.7
Море волнуется раз (2021)
Минск 5.2
Минск (2022)
Иваны, помнящие родство 6.2
Иваны, помнящие родство (2019)
Фагот 5.3
Фагот (2018)
Хит 3.2
Хит (2017)
Ученик 7.2
Ученик (2016)
Метаморфозис 6.9
Метаморфозис (2015)
Небесные жены луговых мари 5.8
Небесные жены луговых мари (2012)
Овсянки 6.3
Овсянки (2010)
Покушение 4.9
Покушение (2009)
Фильм находится в подборках
Фильмы про разведчиков 1941-1945 гг. Фильмы про разведчиков 1941-1945 гг.
Фильмы про похищение Фильмы про похищение
Антивоенные фильмы Антивоенные фильмы

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 19 голосов
5.9 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Враги

Похожие фильмы онлайн

Иваны, помнящие родство
 
Овсянки
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше