Балтийское небо, 1961

1941 год. Эскадрилья истребителей Ленинграда, города, окруженного кольцом врагов, ведет в небе неравные бои против немецкой авиации. В расположение эскадрильи прибывает новый летчик — майор Лунин, бывший пилот гражданской авиации, который должен заменить героически погибшего капитана Рассохина. Лунину предстоит служить с Кузнецовым, некогда исключенным из летного училища дебоширом. Суровые обстоятельства войны заставляют забыть о противоречивом прошлом, а желание выжить и победить любой ценой помогает неопытным пилотам стать настоящими асами.
Одна из суровых страниц Великой Отечественной войны — героическая оборона Ленинграда. В эскадрилью истребителей прибывает новый летчик — майор Лунин.
Рассказ о суровых буднях защитников Ленинграда, полных героики и трагизма; о тяжелой доле жителей города, попавшего в кольцо вражеской блокады. В центре повествования — судьбы военных летчиков, которым выпало сражаться в небе над Ленинградом и Балтикой.