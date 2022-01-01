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Балтийское небо Балтийское небо
Киноафиша Фильмы Балтийское небо

Балтийское небо, 1961

1961 / СССР
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

1941 год. Эскадрилья истребителей Ленинграда, города, окруженного кольцом врагов, ведет в небе неравные бои против немецкой авиации. В расположение эскадрильи прибывает новый летчик — майор Лунин, бывший пилот гражданской авиации, который должен заменить героически погибшего капитана Рассохина. Лунину предстоит служить с Кузнецовым, некогда исключенным из летного училища дебоширом. Суровые обстоятельства войны заставляют забыть о противоречивом прошлом, а желание выжить и победить любой ценой помогает неопытным пилотам стать настоящими асами. 

  • Фильм снят по одноименному роману Николая Чуковского. Автор остался недоволен экранизацией и требовал снять фильм с проката.
  • Владимир Венгеров стал режиссером фильма поскольку постановщик Александр Иванов, которого хотели назначить режиссером изначально, был занят на съемках картины “Поднятая целина”.
  • Фильм был одним из лидеров советского кинопроката 1961 года.
  • Фильм был показан на Международном Венецианском кинофестивале.
  • Во время съемок фильма создатели утопили настоящий грузовик.
  • В съемках приняли активное участие авиамоделисты. Были изготовлены миниатюрные макеты И-16, “юнкерсов” и “мессершмиттов”. Также в кадре появляются миниатюры крейсеров, эсминцев, железнодорожных мостов.
  • Вместо самолетов ЛА-5 и И-16 использовались доработанные Як-18 и ЯК-16.

Одна из суровых страниц Великой Отечественной войны — героическая оборона Ленинграда. В эскадрилью истребителей прибывает новый летчик — майор Лунин.

Рассказ о суровых буднях защитников Ленинграда, полных героики и трагизма; о тяжелой доле жителей города, попавшего в кольцо вражеской блокады. В центре повествования — судьбы военных летчиков, которым выпало сражаться в небе над Ленинградом и Балтикой.

6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 52 минуты
Год выпуска 1961
Премьера в мире 6 июня 1960
Режиссер
Владимир Венгеров
В ролях
Петр Глебов
Всеволод Платов
Михаил Ульянов
Михаил Ульянов
Ролан Быков
Ролан Быков
Михаил Козаков
Михаил Козаков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Балтийское небо 2 постера
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Балтийское небо
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Кадры из фильма Все кадры
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