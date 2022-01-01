Балтийское небо, 1961

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме 1941 год. Эскадрилья истребителей Ленинграда, города, окруженного кольцом врагов, ведет в небе неравные бои против немецкой авиации. В расположение эскадрильи прибывает новый летчик — майор Лунин, бывший пилот гражданской авиации, который должен заменить героически погибшего капитана Рассохина. Лунину предстоит служить с Кузнецовым, некогда исключенным из летного училища дебоширом. Суровые обстоятельства войны заставляют забыть о противоречивом прошлом, а желание выжить и победить любой ценой помогает неопытным пилотам стать настоящими асами. Развернуть Фильм снят по одноименному роману Николая Чуковского. Автор остался недоволен экранизацией и требовал снять фильм с проката.

Владимир Венгеров стал режиссером фильма поскольку постановщик Александр Иванов, которого хотели назначить режиссером изначально, был занят на съемках картины “Поднятая целина”.

Фильм был одним из лидеров советского кинопроката 1961 года.

Фильм был показан на Международном Венецианском кинофестивале.

Во время съемок фильма создатели утопили настоящий грузовик.

В съемках приняли активное участие авиамоделисты. Были изготовлены миниатюрные макеты И-16, “юнкерсов” и “мессершмиттов”. Также в кадре появляются миниатюры крейсеров, эсминцев, железнодорожных мостов.

Вместо самолетов ЛА-5 и И-16 использовались доработанные Як-18 и ЯК-16. Развернуть Одна из суровых страниц Великой Отечественной войны — героическая оборона Ленинграда. В эскадрилью истребителей прибывает новый летчик — майор Лунин.



Рассказ о суровых буднях защитников Ленинграда, полных героики и трагизма; о тяжелой доле жителей города, попавшего в кольцо вражеской блокады. В центре повествования — судьбы военных летчиков, которым выпало сражаться в небе над Ленинградом и Балтикой. Развернуть 6.7 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3 Продолжительность 2 часа 52 минуты Год выпуска 1961 Премьера в мире 6 июня 1960 Режиссер Владимир Венгеров В ролях Петр Глебов Всеволод Платов Михаил Ульянов Ролан Быков Михаил Козаков Все актеры и съемочная группа 2 постера

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