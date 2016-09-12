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Исключение, 2016

2016 / Великобритания / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Немецкий солдат пытается вычислить голландского шпиона, который проник в дом кайзера Вильгельма II в Голландии в начале Второй мировой войны, но во время своего расследования влюбляется в молодую голландскую еврейку, что ставит все расследование и даже его жизнь под угрозу. 

  • Фильм основан на романе Алана Джадда «Последний поцелуй кайзера». Книга адаптирована в сценарий Саймоном Берком и поставлена режиссером-дебютантом Давидом Лево.
  • Некоторые сцены были сняты в настоящем доме кайзера Вильгельма II в усадьбе Дорн.
  • В одной из сцен Сигурд просто говорит Стефану, что «у кайзера иссохшая рука», но не сообщает подробностей. Нервы на левой руке Вильгельма были необратимо повреждены во время его рождения и так и не развились должным образом. К зрелому возрасту его левая рука была на шесть дюймов короче, чем правая.
  • Джаю Кортни пришлось резко похудеть для роли, поскольку он снял этот фильм сразу после «Отряд самоубийц», для которого довел свой вес до ста килограмм, и у него было очень мускулистое телосложение.
  • Когда кайзер узнает, что Генрих Гиммлер приезжает к нему с визитом, он упоминает, что им следует начать считать серебро. Эта строка – завуалированная отсылка к цитате Сэмюэля Джонсона: «Если он действительно думает, что нет различия между добродетелью и пороком, что ж, сэр, когда он покидает наши дома, позвольте нам пересчитать ложки».

Экс-кайзер Германии Вильгельм II ведет тихую жизнь в поместье в Нидерландах, где его охраняет офицер СС Стефан Брандт. Между Брандтом и одной из служанок вспыхивает страстный роман, и женщина рассказывает офицеру о своем еврейском происхождении.

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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 30 мая 2017
Премьера в мире 12 сентября 2016
Возраст 18+
Режиссер
Дэвид Лево
В ролях
Джай Кортни
Джай Кортни
Энтон Лессер
Энтон Лессер
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Лили Джеймс
Лили Джеймс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Исключение 3 постера
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