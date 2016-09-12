Исключение, 2016

Немецкий солдат пытается вычислить голландского шпиона, который проник в дом кайзера Вильгельма II в Голландии в начале Второй мировой войны, но во время своего расследования влюбляется в молодую голландскую еврейку, что ставит все расследование и даже его жизнь под угрозу.
Экс-кайзер Германии Вильгельм II ведет тихую жизнь в поместье в Нидерландах, где его охраняет офицер СС Стефан Брандт. Между Брандтом и одной из служанок вспыхивает страстный роман, и женщина рассказывает офицеру о своем еврейском происхождении.