Topper Harley [рассказчик] Кто-то однажды написал: «Ад — это невозможность разумного объяснения». Вот так и ощущается это место — ад. Я уже ненавижу его, а прошло всего несколько часов. Я так устал. Встаём в четыре утра...

Capt. Benjamin L. Willard [рассказчик] Сначала я думал, что мне дали не тот досье. Не мог поверить, что хотят убить этого человека. Третье поколение Вест-Пойнта, лучший в своём классе, Эйрборн, Корея, около тысячи наград и так далее, и так далее...