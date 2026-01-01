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Постер фильма Горячие головы 2
7.4
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7.4

Горячие головы 2

, 1993
Hot Shots! Part Deux
США / военный, комедия / 18+
Постер фильма Горячие головы 2
7.4

О фильме

На этот раз пилот-асс Топпер Харли, покинув службу, живет в далеком тибетском монастыре, где он нашел гармонию внутри себя, сбалансировав свой Инь и Янь. Но стране снова нужен герой.

И он, с неохотой покидая полюбившихся ему монахов, возвращается на службу. Ему поручается секретное задание по спасению заложников из лап Саддама Хусейна. Но к всеобщей радости, Топпер — необычный человек, который все переворачивает с ног на голову.

В ролях

Чарли Шин
Чарли Шин
Топпер Харли
Ллойд Бриджес
Tug Benson
Валерия Голино
Валерия Голино
Ramada Rodham Hayman
Роуэн Аткинсон
Роуэн Аткинсон
Dexter Hayman
Ричард Кренна
Полковник Дентон Уолтерс
Brenda Bakke
Michelle Rodham Huddleston
Мигель Феррер
Харбингер
Джерри Халева
Саддам Хусейн
Дэвид Вол
Gerou
Митч Райан
Gray Edwards
Режиссер Джим Абрахамс
Сценарист Пэт Профт, Джим Абрахамс
Композитор Бэзил Поледурис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1993
Премьера в мире 21 мая 1993
Дата выхода
21 мая 1993 Россия 12+
20 августа 1993 Австралия
28 мая 1993 Бразилия L
20 августа 1993 Великобритания
23 сентября 1993 Германия
23 июля 1993 Дания
6 августа 1993 Испания
21 мая 1993 Казахстан
17 декабря 1993 Португалия
21 мая 1993 Румыния 12
21 мая 1993 США
1 октября 1993 Турция
21 мая 1993 Украина
21 мая 1993 Франция
19 августа 1993 Чехия U
6 августа 1993 Швеция
8 октября 1993 Эстония
26 июня 1993 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $133 752 825
Производство 20th Century Fox
Другие названия
Hot Shots! Part Deux, Hot Shots! 2, Hot Shots 2, ¡Loca academia de pilotos! Parte 2, Locademia de pilotos 2: En la selva, Ases pelos Ares 2, Ässad 2, Des pilotes en l'air: Deux, Formidabilul - 2, Horúce strely 2, Hot Shots 2! The Exploitation, Hot Shots! 2 - kaikkien jatko-osien äiti, Hot Shots! Der zweite Versuch, Kakvi frajeri! 2, Karštagalviai 2, Karstgalvji 2, Karštos galvos 2, Loca academia de pilotos 2: En la selva, Nagy durranás 2. - A második pukk, Napihnjenci 2, Sıkı Atışlar 2, Stravoi pilotoi! Meros defteron, Top Gang 2! A Missão, Žhavé výstřely 2, Στραβοί πιλότοι σε F-16 μέρος 2, Στραβοί πιλότοι σε F-16: Μέρος δεύτερο, Στραβοί πιλότοι σε F-16: Μέρος ντέφτερον, Гарячі голови 2, Горячие головы 2, Смотаняци 2, Усијане главе 2, ホット・ショット2, Hot Shots! - Der 2. Versuch, Στραβοί Πιλότοι 2

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 15 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Topper Harley [рассказчик] Кто-то однажды написал: «Ад — это невозможность разумного объяснения». Вот так и ощущается это место — ад. Я уже ненавижу его, а прошло всего несколько часов. Я так устал. Встаём в четыре утра...
Capt. Benjamin L. Willard [рассказчик] Сначала я думал, что мне дали не тот досье. Не мог поверить, что хотят убить этого человека. Третье поколение Вест-Пойнта, лучший в своём классе, Эйрборн, Корея, около тысячи наград и так далее, и так далее...
Topper Harley Topper Harley, Capt. Benjamin L. Willard: [когда их лодки проходят мимо друг друга] В «Уолл-Стрит» ты мне нравился!

Отзывы о фильме

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