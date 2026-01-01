Отзывы о фильме
Рим в последние месяцы оккупации. Умирающая немецкая армия отчаянно хранит последние свои оплоты и жестоко расправляется с мятежниками. Но в сердце города уже родился свой отряд Сопротивления. Близок конец войны…
|6 ноября 1948
|Австралия
|7 февраля 1947
|Аргентина
|1 января 1946
|Бразилия
|6 мая 1954
|Венгрия
|18
|21 февраля 1961
|Германия
|6 декабря 1948
|Греция
|14 октября 1948
|Дания
|8 октября 1945
|Италия
|26 февраля 1948
|Мексика
|2 апреля 2015
|Португалия
|M/12
|13 октября 1947
|СССР
|25 февраля 1946
|США
|12 ноября 1947
|Уругвай
|23 декабря 1955
|Финляндия
|K-16
|30 июня 2021
|Франция
|3 марта 1947
|Швеция
|15
|17 ноября 1950
|Япония
Когда Марина открывает дверь шкафа, чтобы положить туда что‑то, в следующем кадре вдруг на дверце висит предмет одежды, которого там не было.