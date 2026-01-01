Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Рим – открытый город
7.6 Рейтинг IMDb: 8
Киноафиша Фильмы Рим – открытый город

Рим – открытый город

Roma citta aperta 18+
О фильме

Рим в последние месяцы оккупации. Умирающая немецкая армия отчаянно хранит последние свои оплоты и жестоко расправляется с мятежниками. Но в сердце города уже родился свой отряд Сопротивления. Близок конец войны…

Страна Италия / Германия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1945
Премьера в мире 24 сентября 1945
Дата выхода
6 ноября 1948 Австралия
7 февраля 1947 Аргентина
1 января 1946 Бразилия
6 мая 1954 Венгрия 18
21 февраля 1961 Германия
6 декабря 1948 Греция
14 октября 1948 Дания
8 октября 1945 Италия
26 февраля 1948 Мексика
2 апреля 2015 Португалия M/12
13 октября 1947 СССР
25 февраля 1946 США
12 ноября 1947 Уругвай
23 декабря 1955 Финляндия K-16
30 июня 2021 Франция
3 марта 1947 Швеция 15
17 ноября 1950 Япония
Сборы в мире $28 621
Производство Excelsa Film
Другие названия
Roma città aperta, Rome, Open City, Roma, ciudad abierta, Rom - öppen stad, Roma, Cidade Aberta, Rome, ville ouverte, Aaben By, Mubôbi toshi, Open City, Öppen stad, Rim otkrytyy gorod, Řím, otevřené město, Rim, otvoren grad, Rím, otvorené mesto, Rim, otvoreni grad, Rom öppen stad, Rom, offene Stadt, Roma - atviras miestas, Roma Açık Şehir, Roma, åpen by, Roma, ciutat oberta, Róma, nyílt város, Roma, oras deschis, Rome - Open stad, Rome, open stad, Rome, Shahr bi Defa', Romi, anohyrotos polis, Romi, gia qalaqi, Rooma - avoin kaupunki, Rooma - lahtine linn, Rooma avoin kaupunki, Rooma, avoin kaupunki, Rzym, miasto otwarte, Ρώμη, ανοχύρωτη πόλη, Рим, відкрите місто, Рим, открит град, Рим, открытый город, 不設防城市, 無防備都市, 罗马，不设防的城市
Режиссер
Роберто Росселлини
Роберто Росселлини
В ролях
Альдо Фабрици
Анна Маньяни
Марчелло Пальеро
Вито Анникьярико
Нандо Бруно
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
8 IMDb
Отзывы о фильме

