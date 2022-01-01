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Наши девушки, 1943

1943 / СССР
7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме
Новеллы о войне. Девушка-телеграфистка ведет наблюдение за противником, внезапно ворвавшимся в город, и вызывает огонь на себя.
7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1943
Режиссер
Григорий Козинцев
В ролях
Сергей Столяров
Михаил Кузнецов
Михаил Кузнецов
Валентина Караваева
Борис Бибиков
Людмила Шабалина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Наши девушки 1 постер
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