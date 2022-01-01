Наши девушки, 1943

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о выходе в прокат О фильме Новеллы о войне. Девушка-телеграфистка ведет наблюдение за противником, внезапно ворвавшимся в город, и вызывает огонь на себя. Развернуть 7.7 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8 Продолжительность 1 час 15 минут Год выпуска 1943 Режиссер Григорий Козинцев В ролях Сергей Столяров Михаил Кузнецов Валентина Караваева Борис Бибиков Людмила Шабалина Все актеры и съемочная группа 1 постер

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