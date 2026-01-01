Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Сахарный домик
1 постер
Сахарный домик

Сахарный домик

Cukrová bouda 18+
О фильме

В почти пустынную горную деревню приезжает молодая вдова с двумя сыновьями. К ним присоединяется немецкий антифашист, вернувшийся из концентрационного лагеря. Отношения строятся непросто. А вокруг ещё водятся недобитые нацистские фанатики. Несмотря на эти обстоятельства, картина сделана весьма поэтичной.
Страна Чехословакия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 22 мая 1981
Дата выхода
22 мая 1981 Чехословакия
Другие названия
Cukrová bouda, Cukrowa chata, Die Zuckerbaude, La casa de azúcar, Sockerhyddan, Vadászkunyhó
Режиссер
Карел Кахиня
В ролях
Яна Швандова
Michal Dlouhý
Любомир Костелка
Мирослав Махачек
Иржи Кодет
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.2
10 голосов
7.3 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
