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Stalingrad

Сталинград, 2013

2013 / Россия
4.8 Оцените
81 голос Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

1942-й год. Сталинград. Советские войска планируют контрнаступление на немецкие части, оккупировавшие левобережье Волги. Наступление сорвано. Лишь разведчикам под командованием капитана Громова удается перебраться на другой берег и закрепиться в одном из домов. Им дан приказ удержать его любой ценой. Кроме нескольких чудом уцелевших советских солдат они находят в доме его последнюю жительницу — 19-летнюю Катю.

Приказ отбить дом, захваченный противником, получает немецкий офицер Кан. На фоне одного из самых кровопролитных сражений в истории человечества разворачиваются истории любви и драматического противостояния характеров.

4.8 Оцените
81 голос Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 9 октября 2013
Премьера онлайн 6 мая 2021
Премьера в мире 9 октября 2013
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
В ролях
Петр Федоров
Петр Федоров
Мария Смольникова
Мария Смольникова
Яна Студилина
Дмитрий Лысенков
Дмитрий Лысенков
Алексей Барабаш
Алексей Барабаш
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Вообще-то, споры вокруг «Сталинграда» Федора Бондарчука начались задолго до того, как был снят последний дубль. А уж что творилось после премьеры… Тогда все киноворчуны четко разделились на два лагеря: выходя из зала, я слышала и искреннее «Офигенно!» и слова «Стыдно-то как». Простые зрителей были еще более категоричны: в интернете кипели такие страсти, что сегодняшние блокбастеры могут смело делать себе харакири и умирать от зависти – столько…
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Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
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Ляна 2 апреля 2015, 12:51
- Нужно, конечно, быть объективной. То есть оценить как плохие стороны, так и хорошие. Буду очень объективной и отмечу сразу: всё плохо. Очень. То… Читать дальше…
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