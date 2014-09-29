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Снайпер: Наследие Снайпер: Наследие
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Sniper: Legacy

Снайпер: Наследие, 2014

2014 / США / Болгария
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 28 февраля 2021
Премьера в мире 29 сентября 2014
Режиссер
Дон Майкл Пол
В ролях
Том Беренджер
Том Беренджер
Doug Allen
Доминик Мафэм
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Снайпер: Наследие 2 постера
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