Судьба человека, 1959

Фильмы на 23 февраля про настоящих защитников – и не только Отечества

23 февраля мы еще со школьной скамьи привыкли поздравлять окружающих мужчин. Однако защитниками могут быть как мужчины, так и женщины, а для того, чтобы быть опорой и надеждой своей семьи и своих близких, вовсе не обязательно быть военнообязанным. Киноафиша подготовила для вас подборку из 12 фильмов о самых разных защитниках – Отечества, семьи, детей, родителей, супругов, а иногда и вовсе не знакомых людей.