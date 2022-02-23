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Судьба человека Судьба человека
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Судьба человека, 1959

1959 / СССР
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12 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

С началом Великой Отечественной войны водителя Андрея Соколова сразу забирают в армию шофером. Вскоре вслед за ним на фронт отправляется его сын Анатолий, а жена и обе дочери остаются в тылу. С первых дней войны Андрея преследуют несчастья. Он попадает в концлагерь, где чудом избегает расстрела и бежит к своим. Под конец войны его сына настигает случайная пуля, а жена и дочери погибают во время бомбежки. Убитый горем, герой стремится уехать подальше от дома, в восстанавливающийся Сталинград. Там он находит сироту Ваню. Сможет ли Андрей стать для него отцом?

  • Фильм создан на основе одноименного рассказа Михаила Шолохова, причем съемки начались всего через год после его публикации: творение Шолохова вызвало в СССР огромный резонанс. Именно в то время популярный молодой актер Сергей Бондарчук решил заняться режиссурой, и как раз такая история хорошо подходила для дебюта. 
  • Положив начало традиции, Бондарчук взял на себя и главную роль. Поначалу Шолохов плохо относился к его кандидатуре, видя в нем городского парня, но как только Бондарчук показался перед ним в военной форме, тот избавился от сомнений. 
  • В поисках юного актера на роль Вани Бондарчук устроил обширный кастинг, но ни один мальчик не подходил. В итоге он увидел пятилетнего Павлика Полунина в Доме Кино на демонстрации детского фильма, и мальчика сразу взяли на проект.

Этот фильм - одно из наиболее выдающихся произведений отечественной кинематографии - рассказывает о русском солдате, которого война подвергла страшным испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в концлагерь. Но судьба не сломила его дух - он выжил, отстоял свое право быть человеком, сохранил способность любить...

7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1959
Премьера в мире 1 августа 1959
Возраст 12+
Режиссер
Сергей Бондарчук
Сергей Бондарчук
В ролях
Сергей Бондарчук
Сергей Бондарчук
Павлик Борискин
Зинаида Кириенко
Зинаида Кириенко
Павел Волков
Юрий Аверин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Судьба человека 2 постера
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Судьба человека
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