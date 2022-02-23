Судьба человека, 1959

С началом Великой Отечественной войны водителя Андрея Соколова сразу забирают в армию шофером. Вскоре вслед за ним на фронт отправляется его сын Анатолий, а жена и обе дочери остаются в тылу. С первых дней войны Андрея преследуют несчастья. Он попадает в концлагерь, где чудом избегает расстрела и бежит к своим. Под конец войны его сына настигает случайная пуля, а жена и дочери погибают во время бомбежки. Убитый горем, герой стремится уехать подальше от дома, в восстанавливающийся Сталинград. Там он находит сироту Ваню. Сможет ли Андрей стать для него отцом?
Этот фильм - одно из наиболее выдающихся произведений отечественной кинематографии - рассказывает о русском солдате, которого война подвергла страшным испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в концлагерь. Но судьба не сломила его дух - он выжил, отстоял свое право быть человеком, сохранил способность любить...