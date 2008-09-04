Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мементо» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Тобрук
5.9
Киноафиша Фильмы Тобрук
5.9

Тобрук

, 2008
Tobruk
Чехия, Словакия / военный, исторический / 18+
Постер фильма Тобрук
5.9

Причины посмотреть

О фильме

- по роману Стивена Крэйна "Алый знак доблести".

Осень 1941 года, Северная Африка. Двадцатилетний Иржи Поспишал записывается добровольцем в чехословацкую армию. Его наивные романтические представления о войне, героизме и мужестве не соответствуют страшной действительности Второй Мировой. В армии ему и его новому товарищу, Яну Либерману, приходится противостоять притеснениям капрала Когака, бывшего солдата французского иностранного легиона, для которого любая война, какой бы страшной и кровопролитной она ни была — всего лишь профессия.

В ролях

Ян Медуна
Private Jiri Pospíchal
Петр Ванек
Private Jan Lieberman
Роберт Небренский
Corporal Kohák
Кристоф Римский
Private Kutina
Мартин Нахалка
Sergeant Borný
Михал Новотны
Private Ruzicka
Matús Krátky
Private Janický
Petr Lnenicka
Private Sajda
Андрей Полак
Private Dunda
Petr Stach
Private Dubálek
Режиссер Вацлав Мархоул
Сценарист Вацлав Мархоул, Стивен Крейн
Композитор Суссан Дейхим, Ричард Горовиц
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия / Словакия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 4 сентября 2008
Дата выхода
9 ноября 2008 США
4 сентября 2008 Словакия
11 сентября 2008 Чехия
Бюджет 80 000 000 CZK
Сборы в мире $583 874
Производство Silver Screen, Ceská Televize, Free - Cool - In
Другие названия
Tobruk, La bataille de Tobrouk, Slaget om Tobruk, Taistelu Tobrukista, TOBRUK - 2. Weltkrieg - Libyen 1941, Τομπρούκ, Тобрук, トブルク

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 15 голосов
5.8 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Всегда кладу чайный пакетик в обувь перед сном: волшебный совет от прапорщика из армии
Хватит стирать одежду при 40°: вот почему вредит вашей машинке и блузке в придачу
ГАИшник остановил и спросил: «Куда едете?» Вот зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно правильно отвечать
«Человек-бензопила: История Резе» в центре секс-скандала на Западе – аниме смешали с грязью буквально ни за что
«Первый отдел», конечно, хорош, но №1 у зрителей – другой детектив: вот кто обогнал Шибрагиных в топ-5 сериалов НТВ
Посмотрела финал «Медведя» с 97% свежести: теперь понятно, почему его считают слабее первых сезонов
Культовую советскую комедию в России из-за Сталина боялись показывать 40 лет: срочно «зацензурили» после войны
«Нолан ненавидит женщин!»: феминистки объявили войну «Интерстеллару» — режиссера-гения требуют «отменить»
«Очень глупо и непатриотично»: 8 сезон «Невского» должен стать последним — зрители назвали три причины «похоронить» Семенова насовсем
Спустя 45 лет в комнате Гоши нашли несостыковку: после этого сцену из «Москва слезам не верит» смотрят иначе
«На 100% состоящий из мемов» мульт СССР неожиданно зашел японцам: «так круто, что невозможно оторваться»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше