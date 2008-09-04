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- по роману Стивена Крэйна "Алый знак доблести".
Осень 1941 года, Северная Африка. Двадцатилетний Иржи Поспишал записывается добровольцем в чехословацкую армию. Его наивные романтические представления о войне, героизме и мужестве не соответствуют страшной действительности Второй Мировой. В армии ему и его новому товарищу, Яну Либерману, приходится противостоять притеснениям капрала Когака, бывшего солдата французского иностранного легиона, для которого любая война, какой бы страшной и кровопролитной она ни была — всего лишь профессия.
|9 ноября 2008
|США
|4 сентября 2008
|Словакия
|11 сентября 2008
|Чехия