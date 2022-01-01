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Die Falschung

Фальшивка, 1981

1981 / ФРГ / Франция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Немецкий журналист Георг Лашен оставляет разваливающийся брак и вопросы самореализации и уезжает в Бейрут, чтобы написать о бушующей там одержимой, жестокой войне.

Он знакомится и влюбляется в прекрасную Ханну Шигуллу, богатую немецкую аристократку, всё ещё живущую в особняке, окруженном руинами. Когда бои становятся ещё интенсивней и жизни журналистов грозит опасность, большинство репортёров уезжают из Бейрута. Георг остаётся, решив понять свирепствующее вокруг насилие и рассказать об этом миру.

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1981
Премьера в России 15 октября 1981
Премьера в мире 15 октября 1981
Возраст 16+
Режиссер
Фолькер Шлендорф
Фолькер Шлендорф
В ролях
Бруно Ганц
Бруно Ганц
Ханна Шигулла
Ханна Шигулла
Ежи Сколимовский
Жан Карме
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фальшивка 1 постер
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