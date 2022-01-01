Фальшивка, 1981

Немецкий журналист Георг Лашен оставляет разваливающийся брак и вопросы самореализации и уезжает в Бейрут, чтобы написать о бушующей там одержимой, жестокой войне.



Он знакомится и влюбляется в прекрасную Ханну Шигуллу, богатую немецкую аристократку, всё ещё живущую в особняке, окруженном руинами. Когда бои становятся ещё интенсивней и жизни журналистов грозит опасность, большинство репортёров уезжают из Бейрута. Георг остаётся, решив понять свирепствующее вокруг насилие и рассказать об этом миру.