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Безымянная – одна женщина в Берлине
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Anonyma - Eine Frau in Berlin

Безымянная – одна женщина в Берлине, 2008

2008 / Германия / Польша
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

В основу сценария положен дневник немецкой журналистки Марты Хиллерс, который она начала вести в берлинском бомбоубежище 20 апреля 1945 года — в день рождения Гитлера, за десять дней до его самоубийства. Она повествует, что за первые несколько дней после взятия Берлина была неоднократно изнасилована советскими солдатами. Такая же судьба постигла многие сотни тысяч немецких женщин, сообщает издание. Военные с криком «Komm Frau!» прочесывали разбомбленные города. В дневнике Хиллерс сообщается, что они предпочитали толстух; описывается сцена, как солдаты долго гонялись между руин за женой местного булочника, пока не повалили ее на землю.

7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 10 сентября 2008
Возраст 18+
Режиссер
Макс Фэрбербёк
В ролях
Нина Хосс
Нина Хосс
Евгений Сидихин
Евгений Сидихин
Ирм Херманн
Рюдигер Фоглер
Ульрике Крумбигель
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Безымянная – одна женщина в Берлине 2 постера
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