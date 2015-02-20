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Батальонъ Батальонъ
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Батальонъ, 2014

2014 / Россия
6.8 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

События фильма разворачиваются весной 1917 года, в последние дни участия Российской Империи в первой мировой войне. В Петрограде давно отгремела февральская революция, и император Николай II уже отрекся от престола. Война по-прежнему идет полным ходом, но волны большевизма уже достигли окоп восточного фронта, и умелые пропагандисты вовсю призывают к миру с немцами. Солдаты все отчетливее понимают, что скоро российской армии придет конец.

В таких условиях Временное правительство решается на жест отчаяния и создает полностью женский батальон для поднятия боевого духа армии. Командование 17-ым “Батальоном смерти” принимает подпоручик Мария Бочкарева. В батальон записалось несколько сотен женщин самых разных возрастов и социальных слоев: в одном отряде могли служить крестьянка и княгиня с прислугой. Под руководством Бочкаревой они не раз показывали чудеса мужества на полях сражений.

Очередным заданием батальона становится защита Зимнего дворца и новой власти от большевиков. Княгиня Вера, воюющая в рядах батальона, считает их своими заклятыми врагами и носит на шее мешочек с ядом, чтобы сразу же предаться смерти, лишь бы не попасть к ним в плен. Но отнюдь не все ее сослуживицы разделяют это мнение, в том числе и возлюбленный Веры, блестящий поручик Александр Селезнев…

Идея фильма возникла у продюсера Игоря Угольникова во время съемочного периода его проекта «Брестская крепость». Заинтересовавшись отечественной военной историей, он задумал снять фильм об участи женщин брестского гарнизона. Этот замысел не получил развития, но в итоге идея перешла на уже Первую мировую войну, на фронтах которой побывало три женских батальона. Угольников утверждает: «Мы пытались честно рассказывать о малоизвестных событиях Первой Мировой войны, до недавнего времени считавшейся у нас забытой. Мы старались быть честными не только перед зрителями, но и перед самими собой».

Оператором стал Илья Авербах, сын режиссера фильма Дмитрия Месхиева.

Сцены, действие которых происходит на Восточном фронте, снимались в деревне Бугрово Псковской области осенью 2013 года. Специально для съемок там было построено 1.5 километра окопов, воссозданных до мельчайших деталей по архивным чертежам и фотографиям, кроме того, в качестве реквизита были использованы антикварные автомобили, печатные машинки, граммофоны и телеграфные аппараты. По тем же фотографиям были отобраны исполнительницы главных ролей и актрисы массовки, чтобы больше соответствовать типажам того времени. А события, происходящие в Петрограде, снимались весной 2014 года в Санкт-Петербурге.

Роль Марии Кожевниковой (графиня Вера) изначально включала в себя участие во всех батальных сценах фильма, но ее пришлось сократить, так как вскоре после начала съемок выяснилось, что актриса беременна.

Солдаток батальона, как и всех военнослужащим, брили наголо и выдавали им общее воинское обмундирование. На съемках создатели также решили отказаться от накладных париков. Актрисам сбривали волосы по-настоящему, причем делали это прямо в кадре, и даже машинка для стрижки волос принадлежала военной эпохе. «Нет, не тяжело, хотя, когда их стригли, слезы текли и у них, и у нас», – отзывался о процессе стрижки Игорь Угольников. Чтобы поддержать актрис, режиссер и еще несколько членов съемочной группы также подстриглись под ноль.

Пятая часть бюджета фильма была профинансирована Министерством культуры РФ. Также в картину вложились самые крупные российские компании, такие как «Газпром», «Транснефть» и «Российские железные дороги». Общий бюджет картины составил 10 миллионов долларов, но в прокате ей удалось собрать лишь немногим менее 9 миллионов. Зато фильм получил более тридцати международных наград на различных кинофестивалях, в том числе Америки, Европы и Азии.

Весна 1917-го года. Февральская революция изменила жизнь России и ход Великой войны. Государь уже отрёкся от престола. В окопах, где противостояние с немцами длится уже не один год, во всю вели свою пропаганду большевики. Они призывают к миру с неприятелем. Российское офицерство фактически ничего не может решить без одобрения так называемых солдатских комитетов. Армия находится на пороге окончательного разложения.

По приказу временного правительства для поднятия боевого духа создаётся женский «Батальон смерти» под командованием георгиевского кавалера Марии Бочкарёвой. Своей службой «Батальон смерти» подаёт пример храбрости, мужества и спокойствия, поднимает дух солдат и доказывает, что каждая из этих женщин-героев достойна звания воина русской армии.

6.8 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 20 февраля 2015
Премьера в мире 20 февраля 2015
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Дмитрий Месхиев
Дмитрий Месхиев
В ролях
Мария Аронова
Мария Аронова
Мария Кожевникова
Мария Кожевникова
Ирина Рахманова
Ирина Рахманова
Марат Башаров
Марат Башаров
Янина Малинчик
Все актеры и съемочная группа
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Батальонъ
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Олег 27 августа 2016, 21:29
Огромная благодарность создателям фильма. Реалистичный, корректный, аутентичный, эстетический, нравственный фильм. Потомки помнят… Читать дальше…
3lik 19 октября 2015, 00:55
ух ты - я тут первый )))) щас сходим узнаем, что нам преготовили - кино-повара! но судя - по тизеру- должно получится эмоционально и сочно!-… Читать дальше…
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