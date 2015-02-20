Батальонъ, 2014

Идея фильма возникла у продюсера Игоря Угольникова во время съемочного периода его проекта «Брестская крепость». Заинтересовавшись отечественной военной историей, он задумал снять фильм об участи женщин брестского гарнизона. Этот замысел не получил развития, но в итоге идея перешла на уже Первую мировую войну, на фронтах которой побывало три женских батальона. Угольников утверждает: «Мы пытались честно рассказывать о малоизвестных событиях Первой Мировой войны, до недавнего времени считавшейся у нас забытой. Мы старались быть честными не только перед зрителями, но и перед самими собой».

Оператором стал Илья Авербах, сын режиссера фильма Дмитрия Месхиева.

Сцены, действие которых происходит на Восточном фронте, снимались в деревне Бугрово Псковской области осенью 2013 года. Специально для съемок там было построено 1.5 километра окопов, воссозданных до мельчайших деталей по архивным чертежам и фотографиям, кроме того, в качестве реквизита были использованы антикварные автомобили, печатные машинки, граммофоны и телеграфные аппараты. По тем же фотографиям были отобраны исполнительницы главных ролей и актрисы массовки, чтобы больше соответствовать типажам того времени. А события, происходящие в Петрограде, снимались весной 2014 года в Санкт-Петербурге.

Роль Марии Кожевниковой (графиня Вера) изначально включала в себя участие во всех батальных сценах фильма, но ее пришлось сократить, так как вскоре после начала съемок выяснилось, что актриса беременна.

Солдаток батальона, как и всех военнослужащим, брили наголо и выдавали им общее воинское обмундирование. На съемках создатели также решили отказаться от накладных париков. Актрисам сбривали волосы по-настоящему, причем делали это прямо в кадре, и даже машинка для стрижки волос принадлежала военной эпохе. «Нет, не тяжело, хотя, когда их стригли, слезы текли и у них, и у нас», – отзывался о процессе стрижки Игорь Угольников. Чтобы поддержать актрис, режиссер и еще несколько членов съемочной группы также подстриглись под ноль.

Пятая часть бюджета фильма была профинансирована Министерством культуры РФ. Также в картину вложились самые крупные российские компании, такие как «Газпром», «Транснефть» и «Российские железные дороги». Общий бюджет картины составил 10 миллионов долларов, но в прокате ей удалось собрать лишь немногим менее 9 миллионов. Зато фильм получил более тридцати международных наград на различных кинофестивалях, в том числе Америки, Европы и Азии.