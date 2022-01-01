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Алитет уходит в горы Алитет уходит в горы
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Алитет уходит в горы, 1949

1949 / СССР
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается в 1923 году на Чукотке. Местные жители находились под гнетом местного богача Алитета и американского скупщика Чарли Томсона, однако с приходом советской власти положение жителей меняется в лучшую сторону. Уполномоченный Камчатского ревкома Никита Лось и этнограф Андрей Жуков приезжают на Чукотку, чтобы освободить простое население от эксплуататоров, научить их справедливой торговле и вдохновить на дальнейшие трудовые подвиги – уже на свободной и счастливой земле.

  • Основой для сценария послужил одноименный роман советского писателя Тихона Семушкина. Впервые произведение было опубликовано в 1947-1948 годах. 
  • Книга и фильм пользовались популярностью у советских людей – в обиход даже вошла поговорка «Работа не Алитет, в горы не уйдет», отсылающая к названию картины.  
  • Режиссером картины выступил Марк Донской, известный также благодаря фильмам «Мои университеты» (1939), «Как закалялась сталь» (1942), «Сельская учительница» (1947) и многим другим. 
  • Андрей Абрикосов (Никита Сергеевич Лось) и Борис Тенин (Чарли Томсон) ранее снимались вместе в фильмах «Встречный» (1932), «Вражьи тропы» (1935), «Падение Берлина» (1949).

Жестокой эксплуатации подвергались до революции жители далекой Чукотки. С первым советским кораблем прибыл сюда уполномоченный Камчатского ревкома Лось и этнограф Жуков. Они направлялись в стойбище Лорен. Весть о появлении русских людей быстро облетела побережье.

Преодолевая сопротивление американца-скупщика Томсона и местного богача Алитета, Лось и Жуков установили справедливые законы торговли, сплотили вокруг себя охотников-бедняков. Американские колонизаторы Тоадсон и его сын Фрэнк бежали с Чукотки. Ушел из стойбища и брошенный ими богатей Алитет. Весной на чукотский берег прибыл отряд советских людей, чтобы помочь чукчам построить новую жизнь на свободной земле.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1949
Премьера в России 10 апреля 1950
Премьера в мире 10 апреля 1950
Возраст 12+
Режиссер
Марк Донской
В ролях
Андрей Абрикосов
Андрей Абрикосов
Лев Свердлин
Борис Тенин
Борис Тенин
Муратбек Рыскулов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Алитет уходит в горы 1 постер
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