Алитет уходит в горы, 1949

Жестокой эксплуатации подвергались до революции жители далекой Чукотки. С первым советским кораблем прибыл сюда уполномоченный Камчатского ревкома Лось и этнограф Жуков. Они направлялись в стойбище Лорен. Весть о появлении русских людей быстро облетела побережье.



Преодолевая сопротивление американца-скупщика Томсона и местного богача Алитета, Лось и Жуков установили справедливые законы торговли, сплотили вокруг себя охотников-бедняков. Американские колонизаторы Тоадсон и его сын Фрэнк бежали с Чукотки. Ушел из стойбища и брошенный ими богатей Алитет. Весной на чукотский берег прибыл отряд советских людей, чтобы помочь чукчам построить новую жизнь на свободной земле.