Алитет уходит в горы, 1949

Действие фильма разворачивается в 1923 году на Чукотке. Местные жители находились под гнетом местного богача Алитета и американского скупщика Чарли Томсона, однако с приходом советской власти положение жителей меняется в лучшую сторону. Уполномоченный Камчатского ревкома Никита Лось и этнограф Андрей Жуков приезжают на Чукотку, чтобы освободить простое население от эксплуататоров, научить их справедливой торговле и вдохновить на дальнейшие трудовые подвиги – уже на свободной и счастливой земле.
Жестокой эксплуатации подвергались до революции жители далекой Чукотки. С первым советским кораблем прибыл сюда уполномоченный Камчатского ревкома Лось и этнограф Жуков. Они направлялись в стойбище Лорен. Весть о появлении русских людей быстро облетела побережье.
Преодолевая сопротивление американца-скупщика Томсона и местного богача Алитета, Лось и Жуков установили справедливые законы торговли, сплотили вокруг себя охотников-бедняков. Американские колонизаторы Тоадсон и его сын Фрэнк бежали с Чукотки. Ушел из стойбища и брошенный ими богатей Алитет. Весной на чукотский берег прибыл отряд советских людей, чтобы помочь чукчам построить новую жизнь на свободной земле.