Франция, Италия, Люксембург / военный, мелодрама, анимация / 18+
6.8
О фильме
Командор Корто Мальтез — отчаянный авантюрист, «джентельмен удачи», любимец женщин — всегда готов рискнуть своей жизнью ради хорошего приключения. На этот раз вместе со своим старым знакомым — русским мужиком Распутиным — он отправляется в Сибирь на поиски таинственного поезда, доверху нагруженного золотом. События разворачиваются в Венеции, Гонконге, Маньчжурии и России. На пути к цели компаньоны встретят множество опасностей, интриг и таинственных заговоров, а так же немало интересных исторических личностей, вовлеченых в эту авантюру.
ПроизводствоHome Made Movies, Rai Fiction, France 2 Cinéma
Другие названия
Corto Maltese, la cour secrète des arcanes, Corto Maltese: Secret Court of the Arcanes, Corto Maltese, The Adventures of Corto Maltese, Az elveszett aranyvonat fosztogatói, Corto Maltès (La cort secreta dels arcans), Corto Maltese - O Filme, Corto Maltese en Sibérie, Corto Maltese i Sibir, Corto Maltese i Sibirien, Corto Maltese in Siberia, Corto Maltese, o apolytos iroas tis hamenis athootitas, Corto Maltese: Corte sconta detta arcana, Corto Maltese: La cour secrète des Arcanes, Corto Maltese: The Secret Court of Mysteries, Corto Maltese: The Secret Court of the Arcane, Corto Maltese: Un Aventurier in Siberia, CortoMaltés: La película, Корто Мальтез: Погоня за золотым поездом, コルトマルテーズ 皇帝の財宝を狙え!, Corto Maltese na Sibéria, Corto Maltés (La Película), Corto Maltés: La Corte Secreta de los Arcanos