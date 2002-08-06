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Постер мультфильма Корто Мальтез: Погоня за золотым поездом
6.8
Киноафиша Фильмы Корто Мальтез: Погоня за золотым поездом
6.8

Корто Мальтез: Погоня за золотым поездом

, 2002
Corto Maltese: La cour secrète des Arcanes
Франция, Италия, Люксембург / военный, мелодрама, анимация / 18+
Постер мультфильма Корто Мальтез: Погоня за золотым поездом
6.8

О фильме

Командор Корто Мальтез — отчаянный авантюрист, «джентельмен удачи», любимец женщин — всегда готов рискнуть своей жизнью ради хорошего приключения. На этот раз вместе со своим старым знакомым — русским мужиком Распутиным — он отправляется в Сибирь на поиски таинственного поезда, доверху нагруженного золотом. События разворачиваются в Венеции, Гонконге, Маньчжурии и России. На пути к цели компаньоны встретят множество опасностей, интриг и таинственных заговоров, а так же немало интересных исторических личностей, вовлеченых в эту авантюру.

В ролях

Ришар Берри
Ришар Берри
Corto Maltese
Патрик Бушите
Raspoutine
Барбара Шульц
Барбара Шульц
Changaï Li
Мари Трентиньян
La Duchesse Marina Seminova
Hervé Bellon
Tchang
Марк Шапито
Semenov
Philippe Cotten
Tippit
Эммануэль Кюртиль
Barrow
Жан-Мишель Дюпуа
Von Ungern
Поль Эманюэль
Mme Hu
Режиссер Паскаль Морелли
Сценарист Хуго Пратт, Natalia Borodin, Thierry Thomas
Композитор Франко Пьерсанти
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Франция / Италия / Люксембург
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 6 августа 2002
Премьера в мире 6 августа 2002
Дата выхода
25 сентября 2002 Бельгия 14
25 сентября 2002 Франция
Бюджет €4 500 000
Сборы в мире $1 254 978
Производство Home Made Movies, Rai Fiction, France 2 Cinéma
Другие названия
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Рейтинг мультфильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
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Отзывы о мультфильме

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