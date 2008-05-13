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Русская жертва
Русская жертва, 2008
2008 / Россия
4.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.4
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Жанр:
драма
военный
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О фильме
Фильм снят на основе дневника псковского десантника и разведчика Алексея Воробьева.
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4.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2008
Премьера в России
13 мая 2008
Премьера в мире
13 мая 2008
Возраст
12+
Режиссер
Елена Ляпичева
В ролях
Евгений Якушевский
Алексей Мамонтов
Людмила Зайцева
Евгений Березовский
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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