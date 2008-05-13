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Русская жертва Русская жертва
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Русская жертва, 2008

2008 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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О фильме

Фильм снят на основе дневника псковского десантника и разведчика Алексея Воробьева.

4.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 13 мая 2008
Премьера в мире 13 мая 2008
Возраст 12+
Режиссер
Елена Ляпичева
В ролях
Евгений Якушевский
Алексей Мамонтов
Людмила Зайцева
Людмила Зайцева
Евгений Березовский
Евгений Березовский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Русская жертва 1 постер
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