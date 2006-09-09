Фильм поставлен по реальным событиям и описывает историю американского летчика-истребителя Дитера Денглера. Во время войны во Вьетнаме он выполнял секретное задание, был сбит и взят в плен в Лаосе. Но Денглер не собирается сдаваться. Вместе с небольшой группой военнопленных он организует побег из лагеря.
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