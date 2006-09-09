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Постер фильма Спасительный рассвет
7.4
Спасительный рассвет - Трейлер
Киноафиша Фильмы Спасительный рассвет
7.4

Спасительный рассвет

, 2006
Rescue Dawn
США / военный, боевик, драма, приключения / 18+
Трейлеры
Постер фильма Спасительный рассвет
7.4
Спасительный рассвет - Трейлер
Спасительный рассвет  Трейлер

О фильме

Фильм поставлен по реальным событиям и описывает историю американского летчика-истребителя Дитера Денглера. Во время войны во Вьетнаме он выполнял секретное задание, был сбит и взят в плен в Лаосе. Но Денглер не собирается сдаваться. Вместе с небольшой группой военнопленных он организует побег из лагеря.

В ролях

Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Dieter Dengler
Стив Зан
Стив Зан
Duane
Маршалл Белл
Маршалл Белл
Admiral
Франсуа Чау
Франсуа Чау
Зак Гренье
Зак Гренье
Squad Leader
Пэт Хили
Пэт Хили
Norman
Крэйг Джеллис
ДжиКью
Farkas
Тоби Хасс
Тоби Хасс
Spook
Бонни З. Хатчинсон
Ивэн Джонс
Ивэн Джонс
Джереми Дэвис
Джереми Дэвис
Gene
Режиссер Вернер Херцог
Сценарист Вернер Херцог
Композитор Клаус Бадельт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 3 июня 2009
Премьера в мире 9 сентября 2006
Дата выхода
9 сентября 2006 Россия Интерсинема 16+
4 июля 2007 Бразилия
23 ноября 2007 Великобритания
23 июня 2007 Германия
14 февраля 2008 Греция
23 ноября 2007 Ирландия
9 сентября 2006 Казахстан
9 сентября 2006 Канада
23 августа 2007 Нидерланды
25 октября 2007 Португалия
27 июля 2007 США
9 сентября 2006 Украина

Где посмотреть фильм

ОККО
MPAA PG-13
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $7 177 143
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Top Gun Productions, Thema Production
Другие названия
Rescue Dawn, Rescate al amanecer, Temný úsvit, Bekstvo u zoru, Bijeg u zoru, Evadare în zori, Giải Cứu Lúc Bình Minh, Hajnali mentőakció, L'alba della libertà, Laisvės aušra, O Sobrevivente, Operaatio Rescue Dawn, Operacja Świt, Pasca v džungli, Rescue Dawn - Espírito Indomável, Reševanje ob zori, Şafak harekatı, Secours à l'aube, Senjô kara no dasshutsu, Η αυγή της απόδρασης, Зората на спасението, Рятівний світанок, Спасительный рассвет, रेस्क्यू डॉन, 戦場からの脱出, 搶救黎明, Şafak Harekâtı, فجر الإنقاذ, فجر الانقاذ, แหกนรกสมรภูมิโหด, 레스큐 던, Փրկարար լուսաբաց, Päästev koidik, سپیده‌دم رهایی, 重见天日, לשרוד עד החופש, রেসকিউ ডন, განთიადის იმედი

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 16 голосов
7.2 IMDb

Трейлеры фильма

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Спасительный рассвет - Трейлер
Спасительный рассвет Трейлер
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саундтрек фильма Спасительный рассвет

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Спасительный рассвет

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