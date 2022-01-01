Сальвадор, 1986

Тропический рай, в котором доступны все удовольствия мира. Неистовство красок, фантастические женщины, море выпивки, любые наркотики — и все это совсем или практически бесплатно! Репортер Ричард Бойл знает Сальвадор именно таким, он провел здесь много незабываемых месяцев.



И когда, вслед за уходом жены, он вылетает с работы и в конце концов попадает за решетку, он уговаривает товарища по несчастью бежать именно сюда. В отличие от прошедшего все круги ада Ричарда, Доктор Рок — простой беззаботный искатель приключений. И умей он заглядывать в будущее или хотя бы в газеты — все могло сложиться иначе! Далекий земной рай, который так хорошо знал Ричард, успел стать ареной чудовищной, кровавой гражданской войны.



И как это было с ним во Вьетнаме, в Камбодже — в любом месте, где жизнь целой страны зависит от решений узкого круга недостижимо далеких от нее лиц, для Ричарда эта война становится больше, чем работой — жизнью.