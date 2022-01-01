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Сальвадор Сальвадор
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Salvador

Сальвадор, 1986

1986 / Великобритания / США
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Тропический рай, в котором доступны все удовольствия мира. Неистовство красок, фантастические женщины, море выпивки, любые наркотики — и все это совсем или практически бесплатно! Репортер Ричард Бойл знает Сальвадор именно таким, он провел здесь много незабываемых месяцев.

И когда, вслед за уходом жены, он вылетает с работы и в конце концов попадает за решетку, он уговаривает товарища по несчастью бежать именно сюда. В отличие от прошедшего все круги ада Ричарда, Доктор Рок — простой беззаботный искатель приключений. И умей он заглядывать в будущее или хотя бы в газеты — все могло сложиться иначе! Далекий земной рай, который так хорошо знал Ричард, успел стать ареной чудовищной, кровавой гражданской войны.

И как это было с ним во Вьетнаме, в Камбодже — в любом месте, где жизнь целой страны зависит от решений узкого круга недостижимо далеких от нее лиц, для Ричарда эта война становится больше, чем работой — жизнью.

7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1986
Премьера в России 28 февраля 1986
Премьера в мире 28 февраля 1986
Возраст 18+
Режиссер
Оливер Стоун
Оливер Стоун
В ролях
Джеймс Вудс
Джеймс Вудс
Джеймс Белуши
Джеймс Белуши
Майкл Мерфи
Майкл Мерфи
Джон Сэвэдж
Джон Сэвэдж
Эльпидия Каррильо
Эльпидия Каррильо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сальвадор 2 постера
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Сальвадор
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Кадры из фильма Все кадры
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