Отряд наемников по заказу крупного британского промышленника пытается спасти африканского политического лидера. Но, когда они уже выполнили задание, их предают и бросают.

Заказчик больше не нуждается в спасении человека, на которого ранее делал ставку в своей игре. Он сумел договориться о получении алмазных коней в африканской стране и без него. И ни африканский лидер, ни наемники ему больше не нужны.

Теперь отряд вынужден самостоятельно пробиваться через превосходящие силы противника, теперь у них одна, единая цель - выжить…