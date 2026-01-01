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Постер фильма Дикие гуси
6.8
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6.8

Дикие гуси

, 1978
The Wild Geese
Великобритания, Швейцария / драма, боевик, военный, приключения / 18+
Постер фильма Дикие гуси
6.8

О фильме

Отряд наемников по заказу крупного британского промышленника пытается спасти африканского политического лидера. Но, когда они уже выполнили задание, их предают и бросают.

Заказчик больше не нуждается в спасении человека, на которого ранее делал ставку в своей игре. Он сумел договориться о получении алмазных коней в африканской стране и без него. И ни африканский лидер, ни наемники ему больше не нужны.

Теперь отряд вынужден самостоятельно пробиваться через превосходящие силы противника, теперь у них одна, единая цель - выжить…

В ролях

Ричард Бёртон
Ричард Бёртон
Colonel Allen Faulkner
Роджер Мур
Роджер Мур
Лейтенант Шон Финн
Ричард Харрис
Ричард Харрис
Capt. Rafer Janders
Харди Крюгер
Lt. Pieter Coetzee
Стюарт Грейнджер
Sir Edward Matherson
Уинстон Нтшона
President Julius Limbani
Джон Кани
Джон Кани
Sgt. Jesse Link
Джек Уотсон
R.S.M. Sandy Young
Фрэнк Финлей
Father Geoghagen
Кеннет Гриффит
Arthur Witty
Режиссер Эндрю В. МакЛаглен
Сценарист Реджинальд Роуз, Дэниэл Карни
Композитор Рой Бадд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Швейцария
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 28 июня 1978
Дата выхода
28 июня 1978 Россия 16+
1 декабря 1978 Австралия
17 августа 1978 Аргентина
19 сентября 1978 Бразилия
5 июля 1978 Великобритания
27 сентября 1978 Германия
25 февраля 1981 Гонконг
26 сентября 1978 Греция
4 сентября 1978 Дания
20 сентября 1979 Иран
20 ноября 1978 Испания
28 июня 1978 Казахстан
20 декабря 1978 Колумбия
21 сентября 1978 Нидерланды
11 ноября 1978 США
1 октября 1978 Турция
28 июня 1978 Украина
3 октября 1978 Филиппины
28 июля 1978 Финляндия
4 октября 1978 Франция
28 июня 1978 Швейцария 16
2 сентября 1978 Швеция
28 июня 1978 ЮАР
9 декабря 1978 Южная Корея
5 августа 1978 Япония
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $11 095
Производство Euan Lloyd Productions, Richmond Film Productions (West), Varius Entertainment Trading A.G.
Другие названия
The Wild Geese, Los gansos salvajes, Die Wildgänse kommen, De Wilde Ganzen, Divlje guske, Les oies sauvages, Agries hines, De vilda gässen, De vilde gæs, Dikiye gusi, Divite guski, Dzikie gęsi, Epiheirisis: Agries hines, Gastele salbatice, I 4 dell'oca selvaggia, Laukines zasys, Ngỗng Trời, Os Gansos Selvagens, Patos salvajes, Qazhaye vahshi, Selvagens Cães de Guerra, Vadlibák, Vildgäss, Villihanhet, Wild Geese I, Wild Geese I (English), Yaban kazları, Άγριες χήνες, Επιχείρηση: Άγριες χήνες, Дивите гъски, Дикие гуси, ワイルド・ギース（1978）, 野雁突擊隊, Die Wildgaense kommen, ワイルド・ギース, A vadlibák, I quattro dell'oca selvaggia, Os Selvagens Cães de Guerra, Vahşi Kazlar, Επιχείρηση: "Άγριες Χήνες", Aasgieren Vallen Aan, Επιχείρησις: "Άγριες Χήνες"

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 15 голосов
6.8 IMDb
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саундтрек фильма Дикие гуси

Цитаты

RSM Sandy Young Сэр! Со всем уважением, вы можете засунуть эти деньги себе в ж#п# — это все, что я могу вам предложить, сэр. — Я люблю своё дело, я также люблю этих грязных, туповатых мужиков, которых я тренировал — вас больше всех, и я рассчитываю быть с ними и с вами, потому что меня здесь ждут. Хотите настоящую революцию? Попробуйте меня остановить.

Отзывы о фильме

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