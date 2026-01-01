Отряд наемников по заказу крупного британского промышленника пытается спасти африканского политического лидера. Но, когда они уже выполнили задание, их предают и бросают.
Заказчик больше не нуждается в спасении человека, на которого ранее делал ставку в своей игре. Он сумел договориться о получении алмазных коней в африканской стране и без него. И ни африканский лидер, ни наемники ему больше не нужны.
Теперь отряд вынужден самостоятельно пробиваться через превосходящие силы противника, теперь у них одна, единая цель - выжить…
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