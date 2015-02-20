1944, 2015

В фильме рассматриваются военные события, происходившие в Эстонии в 1944 году, в период от июльских боёв в Синимяэ до ноября, когда полуостров Сырве был уже завоёван войсками Советской Армии. Война показана глазами участников событий с обеих враждующих сторон — эстонцев, которые воевали и на стороне немецкой армии в 20-й эстонской дивизии Waffen-SS, и в составе 8-го Эстонского стрелкового корпуса Советской Армии. Для жителей Эстонии это была война, в которой каждый делал свой личный выбор. Именно с таким нелёгким выбором сталкиваются главные герои картины — солдаты противоборствующих сторон Карл Таммик и Юри Йыги — а также их сослуживцы, родные, близких и совсем незнакомые люди…

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