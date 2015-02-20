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Киноафиша Фильмы 1944

1944, 2015

2015 / Эстония / Финляндия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
В фильме рассматриваются военные события, происходившие в Эстонии в 1944 году, в период от июльских боёв в Синимяэ до ноября, когда полуостров Сырве был уже завоёван войсками Советской Армии. Война показана глазами участников событий с обеих враждующих сторон — эстонцев, которые воевали и на стороне немецкой армии в 20-й эстонской дивизии Waffen-SS, и в составе 8-го Эстонского стрелкового корпуса Советской Армии. Для жителей Эстонии это была война, в которой каждый делал свой личный выбор. Именно с таким нелёгким выбором сталкиваются главные герои картины — солдаты противоборствующих сторон Карл Таммик и Юри Йыги — а также их сослуживцы, родные, близких и совсем незнакомые люди…
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 20 февраля 2015
Режиссер
Элмо Нюганен
В ролях
Марко Лейт
Майкен Шмидт
Притт Пиус
Март Пиус
Каспар Велберг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 1944 3 постера
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