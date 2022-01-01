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Жажда, 1959

1959 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Одесса, осажденная гитлеровскими захватчиками, осталась без воды: немцы заняли близлежащее село, в котором находится водонапорная станция. Нужно во что бы то ни стало хоть на несколько часов дать городу воду, чтобы напоить его жителей, наполнить солдатские фляги. Попытка высадить в село десант оказалась неудачной.

Чтобы связаться с рабочими водостанции в тыл врага уходит разведчица Маша. Не имея от нее никаких вестей, командование посылает матроса Безбородько, знающего немецкий язык, снабдив его документами захваченного в плен гитлеровского офицера. Вслед за ним линию фронта переходит и весь отряд. И вот сигнал к наступлению дан. Бесшумно снят немецкий караул, пущены машины…

И пока на водонапорной станции герои-матросы ведут неравный бой с фашистами, вода идет в осажденный город, укрепляя в его жителях уверенность в победе над врагом.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1959
Премьера в России 2 февраля 1960
Премьера в мире 17 декабря 1959
Возраст 16+
Режиссер
Евгений Ташков
В ролях
Юрий Белов
Вячеслав Тихонов
Вячеслав Тихонов
Валентина Хмара
Борис Битюков
Борис Битюков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жажда 1 постер
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