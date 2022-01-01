Жажда, 1959

Одесса, осажденная гитлеровскими захватчиками, осталась без воды: немцы заняли близлежащее село, в котором находится водонапорная станция. Нужно во что бы то ни стало хоть на несколько часов дать городу воду, чтобы напоить его жителей, наполнить солдатские фляги. Попытка высадить в село десант оказалась неудачной.



Чтобы связаться с рабочими водостанции в тыл врага уходит разведчица Маша. Не имея от нее никаких вестей, командование посылает матроса Безбородько, знающего немецкий язык, снабдив его документами захваченного в плен гитлеровского офицера. Вслед за ним линию фронта переходит и весь отряд. И вот сигнал к наступлению дан. Бесшумно снят немецкий караул, пущены машины…



И пока на водонапорной станции герои-матросы ведут неравный бой с фашистами, вода идет в осажденный город, укрепляя в его жителях уверенность в победе над врагом.