О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Вам — задание
Вам — задание
18+
драма
военный
Страна
Беларусь
Продолжительность
1 час 18 минут
Год выпуска
2004
Производство
Беларусьфильм
Другие названия
Vam - zadanie, Вaм - задание
Режиссер
Юрий Бержицкий
