Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Вам — задание
1 постер
Киноафиша Фильмы Вам — задание

Вам — задание

18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Беларусь
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2004
Производство Беларусьфильм
Другие названия
Vam - zadanie, Вaм - задание
Режиссер
Юрий Бержицкий
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Кажется, знаете Арью и Сансу? В книгах они другие: 10 персонажей «Игры престолов», которых сериал изменил до неузнаваемости
Темный Лорд или все-таки нет? Киллиан Мерфи неожиданно прокомментировал слухи о своем участии в сериале «Гарри Поттер»
У «Укрощения строптивого» рейтинг 18+: что не показали советским зрителям 45 лет назад
«Кошмары преследуют даже днем»: фанаты хорроров выбрали 5 ужастиков, после которых тяжело уснуть — без кинокритиков и душных рейтингов
Фанатам «Куба» приготовиться: клаустрофобия на экране — 6 фильмов, действие которых происходит в замкнутом пространстве
Переполох на Amazone: «Мистер и миссис Смит» с Эйдельштейном заморозили — шансов увидеть его в роли шпиона все меньше
История еще не закончена: «Ганнибал» готов к продолжению с любимыми актерами — но есть одно «но»
Старая криминальная драма с Кирой Найтли неожиданно вернулась в топы зарубежного стриминга — у фильма всего 30% «свежести» на Rotten Tomatoes
Киллиан Мерфи ответил на слухи о своем участии в сериале по «Гарри Поттеру» — на роль он бы все равно не согласился по одной забавной причине
«Прочь», «Грешники» и «Крик» — герои этих хорроров окажутся в одном фильме: премьера летом 2026 года — попробуйте догадаться, о каком проекте речь
Фанаты спорили годами, а ИИ решил за секунды: назвал 5 лучших турдизи всех времен — тут и забытый триллер 2009-го, и культовый детектив
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше