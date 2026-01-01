Оповещения от Киноафиши
Постер фильма На плечо!
7.7 Рейтинг IMDb: 7.3
Киноафиша Фильмы На плечо!

На плечо!

Shoulder Arms 18+
О фильме

Чарли находится в учебном лагере во взводе новобранцев. Попав во Францию, он не получает писем из дома. Когда же наконец приходит посылка, то в ней оказывается сыр с ужасным запахом. Чарли бросает сыр в немецкую траншею и умудряется захватить тринадцать немцев. С этого момента начинается целая цепь военных подвигов Чарли.
Страна США
Продолжительность 46 минут
Год выпуска 1918
Премьера в мире 20 октября 1918
Дата выхода
2 декабря 1918 Великобритания
13 мая 1919 Испания
27 октября 1918 США
20 апреля 1919 Франция
24 ноября 1919 Швеция
1 июля 1919 Япония G
Производство Charles Chaplin Productions
Другие названия
Shoulder Arms, Charlot soldat, På axel gevär, ¡Armas al hombro!, Armas al hombro, Camouflage, Carlitos nas Trincheiras, Chaplin, a katona, Charlie żołnierzem, Charlot nas Trincheiras, Charlot soldato, Đi Lính, Dobrý vojak Chaplin, Dobrý voják Charlie, Gevær paa Skulder, Gewehr über!, Kivääri olalle vie!, O Charlot sta harakomata, O desno rame, Olalle vie, Ombros, Armas!, På aksel gevær, Pusko na rame, Şarlo Asker, Tüfek Omza, Ο Σαρλώ στα χαρακώματα, На плече!, На плечо!, О десно раме, Пушки на рамо, 担え銃
Режиссер
Чарльз Чаплин
Чарльз Чаплин
В ролях
Чарльз Чаплин
Чарльз Чаплин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.7
Оцените 21 голос
7.3 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  632
Отзывы о фильме

