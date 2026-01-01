Другие названия
Shoulder Arms, Charlot soldat, På axel gevär, ¡Armas al hombro!, Armas al hombro, Camouflage, Carlitos nas Trincheiras, Chaplin, a katona, Charlie żołnierzem, Charlot nas Trincheiras, Charlot soldato, Đi Lính, Dobrý vojak Chaplin, Dobrý voják Charlie, Gevær paa Skulder, Gewehr über!, Kivääri olalle vie!, O Charlot sta harakomata, O desno rame, Olalle vie, Ombros, Armas!, På aksel gevær, Pusko na rame, Şarlo Asker, Tüfek Omza, Ο Σαρλώ στα χαρακώματα, На плече!, На плечо!, О десно раме, Пушки на рамо, 担え銃