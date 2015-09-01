Клезмер, 2015

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о выходе в прокат 6.4 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8 Продолжительность 1 час 33 минуты Год выпуска 2015 Премьера в мире 1 сентября 2015 Возраст 16+ Режиссер Петр Хшан В ролях Леслав Журек Шимон Новак Дорота Кудук Все актеры и съемочная группа

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