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Клезмер
Klezmer
Клезмер, 2015
2015 / Польша
6.4
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Жанр:
драма
военный
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6.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2015
Премьера в мире
1 сентября 2015
Возраст
16+
Режиссер
Петр Хшан
В ролях
Леслав Журек
Шимон Новак
Дорота Кудук
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