Африка, 2021

События разворачиваются зимой в тяжелейший период блокады Ленинграда в деревне Валерьяновка, где из всех жителей остались только мать и трое детей: старший - Санька, средний - Егорка и совсем маленькая дочь - Маша. Мать уже очень слаба для далёких походов в поисках еды, поэтому в один из дней старший брат берёт с собой среднего, и они отправляются через заминированное поле в сторону леса, с целью раздобыть хоть какую-то пищу для семьи. Братьев ждёт невероятная находка - после недавних обстрелов на месте боя лежит еле живая огромная овчарка. Санька сразу понимает, что это их единственный шанс спасти семью от голода. Дети забирают её с собой, но из-за страшной метели не успевают вернуться в дом и остаются ночевать в сарае. Егорке жутко интересно посмотреть на собаку и проверить - жива ли она, но Санька воспринимает добычу прагматично: “Это не собака. Это - еда”. Ночью собака отогревает Егорку, и сама приходит в сознание. На шее у овчарки Егорка обнаруживает жетон отдельного батальона собак миноискателей и понимает, что пёс - военный. И тут малыш оказывается перед совсем недетским выбором - спасти собаку или семью.