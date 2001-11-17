Молодой лейтенант ВВС США Крис Бернетт, один из лучших военно-морских летчиков, по жизни мечтает о том, чтобы ему выпал шанс поучаствовать в настоящих боевых действиях вместо того, чтобы наблюдать за тренировками своих коллег. Однако его командир, адмирал Рейгарт считает, что Крис еще не готов… Да и боевых действий-то особо как-то не предвидится.
Но вот, во время одной из разведывательных миссий, Бернетт фотографирует то, что не было предназначено для чужих глаз и его самолет сбивают. Летчик оказывается в тылу врага, который хочет уничтожить шпиона. Время идет, и адмирал Рейгарт, рискуя своей карьерой, решает нарушить все правила и организовать спасательную операцию, чтобы вернуть своего ученика…
Behind Enemy Lines, Im Fadenkreuz - Allein gegen alle, Tras las Lineas Enemigas, Tras líneas enemigas, Vihollisen keskellä, Atrás das Linhas do Inimigo, Atrás das Linhas Inimigas, Behind Enemy Lines - Dietro le linee nemiche, Đằng Sau Chiến Tuyến, Derrières les lignes ennemies, Detrás de las líneas enemigas, Düşman hattı, Ellenséges terület, En territoire ennemi, In spatele liniilor inamice, Iza neprijateljske linije, Iza neprijateljskih linija, Se ehthriko edafos, Tras la línea enemiga, Už priešo linijos, Vaenlase tagalas, Vihollinen keskellä, Za linią wroga, Za nepřátelskou linií, Za nepriatel'skou líniou, Za sovraznikovo crto, Σε εχθρικό έδαφος, В тила на врага, В тилу у ворога, В тылу врага, エネミー・ライン, 天擊戰線, 深入敌后, 衝出封鎖線, Behind Enemy Lines 1
Рейтинг фильма
6.7
Оцените14 голосов
6.4IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Кадры из фильма
Цитаты
StackhouseНам нельзя летать в этом секторе, Крис. Командование будет в ярости.
Chris BurnettСлушай, мы на разведке, так давай что-нибудь разведаем.
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