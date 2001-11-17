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Постер фильма В тылу врага
6.7
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6.7

В тылу врага

, 2001
Behind Enemy Lines
США / военный, боевик, драма / 18+
Постер фильма В тылу врага
6.7

О фильме

Молодой лейтенант ВВС США Крис Бернетт, один из лучших военно-морских летчиков, по жизни мечтает о том, чтобы ему выпал шанс поучаствовать в настоящих боевых действиях вместо того, чтобы наблюдать за тренировками своих коллег. Однако его командир, адмирал Рейгарт считает, что Крис еще не готов… Да и боевых действий-то особо как-то не предвидится. Но вот, во время одной из разведывательных миссий, Бернетт фотографирует то, что не было предназначено для чужих глаз и его самолет сбивают. Летчик оказывается в тылу врага, который хочет уничтожить шпиона. Время идет, и адмирал Рейгарт, рискуя своей карьерой, решает нарушить все правила и организовать спасательную операцию, чтобы вернуть своего ученика…

В ролях

Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Burnett
Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
Reigart
Гэбриел Махт
Гэбриел Махт
Стэкхаус
Чарльз Малик Уитфилд
Rodway
Олек Крупа
Олек Крупа
Lokar
Дэвид Кит
O'Malley
Владимир Машков
Владимир Машков
Tracker
Жоаким ди Алмейда
Жоаким ди Алмейда
Piquet
Marko Igonda
Базда
Eyal Podell
Petty Officer Kennedy
Режиссер Джон Мур
Сценарист Дэвид Велоз, Зак Пенн, Джим Томас, Джон Томас
Композитор Дон Дэвис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 17 ноября 2001
Дата выхода
24 января 2002 Россия 18+
31 января 2002 Австралия
1 февраля 2002 Австрия
4 апреля 2002 Аргентина
2 января 2002 Бельгия
1 февраля 2002 Болгария
18 января 2002 Бразилия
4 января 2002 Великобритания
24 января 2002 Венгрия
31 января 2002 Германия
3 января 2002 Гонконг
25 января 2002 Греция
1 марта 2002 Дания
6 марта 2002 Египет
17 января 2002 Израиль
4 января 2002 Ирландия
22 февраля 2002 Исландия
25 января 2002 Испания
11 января 2002 Италия
21 января 2008 Казахстан
1 февраля 2002 Кипр
1 февраля 2002 Колумбия
23 апреля 2002 Кувейт
18 января 2002 Мексика
17 января 2002 Нидерланды
25 января 2002 Норвегия
31 января 2002 Перу
25 января 2002 Польша
1 марта 2002 Португалия
22 февраля 2002 Румыния
30 ноября 2001 США
4 января 2002 Тайвань
18 января 2002 Турция
21 января 2008 Украина
16 января 2002 Филиппины
18 января 2002 Финляндия
16 января 2002 Франция
24 января 2002 Чехия
31 января 2002 Швейцария
22 февраля 2002 Швеция
25 января 2002 Эстония
8 февраля 2002 ЮАР
18 января 2002 Южная Корея
9 марта 2002 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $40 000 000
Сборы в мире $91 753 202
Производство 20th Century Fox, Davis Entertainment
Другие названия
Behind Enemy Lines, Im Fadenkreuz - Allein gegen alle, Tras las Lineas Enemigas, Tras líneas enemigas, Vihollisen keskellä, Atrás das Linhas do Inimigo, Atrás das Linhas Inimigas, Behind Enemy Lines - Dietro le linee nemiche, Đằng Sau Chiến Tuyến, Derrières les lignes ennemies, Detrás de las líneas enemigas, Düşman hattı, Ellenséges terület, En territoire ennemi, In spatele liniilor inamice, Iza neprijateljske linije, Iza neprijateljskih linija, Se ehthriko edafos, Tras la línea enemiga, Už priešo linijos, Vaenlase tagalas, Vihollinen keskellä, Za linią wroga, Za nepřátelskou linií, Za nepriatel'skou líniou, Za sovraznikovo crto, Σε εχθρικό έδαφος, В тила на врага, В тилу у ворога, В тылу врага, エネミー・ライン, 天擊戰線, 深入敌后, 衝出封鎖線, Behind Enemy Lines 1

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 14 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Stackhouse Нам нельзя летать в этом секторе, Крис. Командование будет в ярости.
Chris Burnett Слушай, мы на разведке, так давай что-нибудь разведаем.

Отзывы о фильме

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