Падение Берлина, 1949

Жанр: военный драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 7.0 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7 Продолжительность 0 минут Год выпуска 1949 Премьера в мире 21 января 1950 Режиссер Михаил Чиаурели В ролях Михаил Геловани Максим Штраух Алексей Грибов Николай Рыжов Гавриил Белов Все актеры и съемочная группа 1 постер

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