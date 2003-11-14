Февраль 1942 года. В разгаре Сталинградская битва. Но в крохотной деревушке, стоящей в степи в ста километрах севернее, жизнь идет своим чередом. Скотник Ваня, городской юноша Игорь и местная красавица Каля образуют любовный треугольник. Юноши отправляются в степь на поиск корма для быков и попадают в буран. Спасаясь от него, они натыкаются на немца, который ранит Игоря. Забыв прежнюю вражду, Ваня отдает все силы на спасение соперника...
|18 ноября 2003
|Россия
|Панорама Кино
|12+
|14 ноября 2003
|Казахстан
|14 ноября 2003
|Украина