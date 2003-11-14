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Постер фильма В созвездии Быка
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Киноафиша Фильмы В созвездии Быка

В созвездии Быка

V sozvezdii byka 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Февраль 1942 года. В разгаре Сталинградская битва. Но в крохотной деревушке, стоящей в степи в ста километрах севернее, жизнь идет своим чередом. Скотник Ваня, городской юноша Игорь и местная красавица Каля образуют любовный треугольник. Юноши отправляются в степь на поиск корма для быков и попадают в буран. Спасаясь от него, они натыкаются на немца, который ранит Игоря. Забыв прежнюю вражду, Ваня отдает все силы на спасение соперника...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 14 ноября 2003
Дата выхода
18 ноября 2003 Россия Панорама Кино 12+
14 ноября 2003 Казахстан
14 ноября 2003 Украина
Производство Мирабель Фильм
Другие названия
V sozvezdii byka, The Taurus Constellation, В созвездии быка
Режиссер
Пётр Тодоровский
Пётр Тодоровский
В ролях
Андрей Щеглов
Иван Жидков
Иван Жидков
Георг Жено
Виолетта Давыдовская
Виолетта Давыдовская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.0
Оцените 15 голосов
5.8 IMDb
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