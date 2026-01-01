Польский принц Григорий предал казаков, и объявил казацкие чубы вне закона. Полковник казачьих войск Тарас Бульба распустил на время свое войско, но не отказался от своей цели — сделать степи свободными. Двое сыновей у Тараса, Остап и Андрей. Он научил их стрелять и скакать верхом, пить и куролесить по-казацки.



А грамоте учиться отправил их в Киев, чтобы среди врагов узнали они, как думают и воюют поляки. Прилежно изучал Андрей чужую науку, был во всем достоин своего отца, пока однажды не встретился взором с молодой и прекрасной полячкой. Дочь градоначальника Наталья также милостиво посматривает на Андрея. Но разве могут они быть счастливы, если ее родня не считает казаков за людей, а его народ мечтает лишь о том, чтобы уничтожить поляков?..