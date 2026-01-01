Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Чёрный Двор в кино» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Тарас Бульба
Тарас Бульба
Тарас Бульба

, 1962
Taras Bulba
Югославия, США / мелодрама, приключения, боевик, военный, драма / 18+
О фильме

Польский принц Григорий предал казаков, и объявил казацкие чубы вне закона. Полковник казачьих войск Тарас Бульба распустил на время свое войско, но не отказался от своей цели — сделать степи свободными. Двое сыновей у Тараса, Остап и Андрей. Он научил их стрелять и скакать верхом, пить и куролесить по-казацки.

А грамоте учиться отправил их в Киев, чтобы среди врагов узнали они, как думают и воюют поляки. Прилежно изучал Андрей чужую науку, был во всем достоин своего отца, пока однажды не встретился взором с молодой и прекрасной полячкой. Дочь градоначальника Наталья также милостиво посматривает на Андрея. Но разве могут они быть счастливы, если ее родня не считает казаков за людей, а его народ мечтает лишь о том, чтобы уничтожить поляков?..

В ролях

Тони Кертис
Юл Бриннер
Сэм Уонамейкер
Брэд Декстер
Гай Рольф
Перри Лопес
Режиссер Дж. Ли Томпсон
Сценарист Уолдо Солт, Карл Танберг, Николай Васильевич Гоголь
Композитор Franz Waxman
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Югославия / США
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 1962
Премьера в мире 21 ноября 1962
Дата выхода
1 декабря 1962 Австрия 12
1 января 1964 Бразилия
4 апреля 1963 Великобритания
21 декабря 1962 Германия
15 февраля 1963 Дания
13 сентября 1963 Ирландия G
25 февраля 1963 Испания
2 января 1964 Португалия
19 декабря 1962 США
11 января 1963 Финляндия
21 ноября 1962 Франция
11 февраля 1963 Швеция
Бюджет $7 000 000
Сборы в мире $23 498
Производство Harold Hecht Productions, Curtleigh Productions
Другие названия
Taras Bulba, Тарас Бульба, I djävulens tjänst, Kosakken Taras Bulba, Taras il magnifico, Tarasz Bulba, Ταράς Μπούλμπα, Тарас Булба, 隊長ブーリバ

Рейтинг фильма

Оцените 15 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше