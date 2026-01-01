Польский принц Григорий предал казаков, и объявил казацкие чубы вне закона. Полковник казачьих войск Тарас Бульба распустил на время свое войско, но не отказался от своей цели — сделать степи свободными. Двое сыновей у Тараса, Остап и Андрей. Он научил их стрелять и скакать верхом, пить и куролесить по-казацки.
А грамоте учиться отправил их в Киев, чтобы среди врагов узнали они, как думают и воюют поляки. Прилежно изучал Андрей чужую науку, был во всем достоин своего отца, пока однажды не встретился взором с молодой и прекрасной полячкой. Дочь градоначальника Наталья также милостиво посматривает на Андрея. Но разве могут они быть счастливы, если ее родня не считает казаков за людей, а его народ мечтает лишь о том, чтобы уничтожить поляков?..
|1 декабря 1962
|Австрия
|12
|1 января 1964
|Бразилия
|4 апреля 1963
|Великобритания
|21 декабря 1962
|Германия
|15 февраля 1963
|Дания
|13 сентября 1963
|Ирландия
|G
|25 февраля 1963
|Испания
|2 января 1964
|Португалия
|19 декабря 1962
|США
|11 января 1963
|Финляндия
|21 ноября 1962
|Франция
|11 февраля 1963
|Швеция