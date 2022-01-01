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Девятнадцать девушек и один моряк
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19 djevojaka i mornar

Девятнадцать девушек и один моряк, 1971

1971 / Югославия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 8 июля 1971
Режиссер
Милутин Косовац
В ролях
Джейн Биркин
Джейн Биркин
Серж Генсбур
Серж Генсбур
Шпела Розин
Дина Рутич
Мира Николич
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Девятнадцать девушек и один моряк 1 постер
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