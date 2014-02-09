Моя мама, война и я, 2014

Вторая мировая война оставила эмоциональные шрамы, которые почти через семьдесят лет после ее окончания, доставляют страдания не одному поколению людей на Украине. Тамара родилась в 1942 году, ее мать — молодая русская медсестра, а незнакомый ей отец, должно быть, русский офицер. Фильм Тамары и Йохана — личная семейная история, построенная на военных воспоминаниях матери и семейных фотографиях, показывающих ее беззаботную жизнь до войны. Тамара вспоминает и собственное детство, а также расспрашивает родственников и бывших фронтовых медсестер на Украине, а затем выстраивает кусочки головоломки в непростую историю 20 века.

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