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Моя мама, война и я
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Meine Mutter, ein Krieg und ich

Моя мама, война и я, 2014

2014 / Германия
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
Вторая мировая война оставила эмоциональные шрамы, которые почти через семьдесят лет после ее окончания, доставляют страдания не одному поколению людей на Украине. Тамара родилась в 1942 году, ее мать — молодая русская медсестра, а незнакомый ей отец, должно быть, русский офицер. Фильм Тамары и Йохана — личная семейная история, построенная на военных воспоминаниях матери и семейных фотографиях, показывающих ее беззаботную жизнь до войны. Тамара вспоминает и собственное детство, а также расспрашивает родственников и бывших фронтовых медсестер на Украине, а затем выстраивает кусочки головоломки в непростую историю 20 века.
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 9 февраля 2014
Режиссер
Йохан Файндт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Моя мама, война и я 1 постер
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