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Суд народов
Nuremberg Trials
Суд народов, 1947
1947 / СССР
6.3
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Жанр:
документальный
исторический
военный
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О фильме
Хроника Нюрнбергского процесса, суда над главными преступниками фашистского режима.
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6.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
57 минут
Год выпуска
1947
Премьера в мире
15 ноября 1946
Возраст
16+
Режиссер
Роман Кармен
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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