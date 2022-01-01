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Суд народов
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Nuremberg Trials

Суд народов, 1947

1947 / СССР
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Хроника Нюрнбергского процесса, суда над главными преступниками фашистского режима.

6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 57 минут
Год выпуска 1947
Премьера в мире 15 ноября 1946
Возраст 16+
Режиссер
Роман Кармен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Суд народов 1 постер
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