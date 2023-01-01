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Ключ
The Key
Ключ, 1958
1958 / США
6.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Жанр:
военный
драма
мелодрама
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6.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
2 часа 14 минут
Год выпуска
1958
Премьера в мире
28 мая 1958
Возраст
18+
Режиссер
Кэрол Рид
В ролях
Софи Лорен
Оскар Хомолка
Уильям Холден
Тревор Ховард
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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