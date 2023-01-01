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Ключ, 1958

1958 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 1958
Премьера в мире 28 мая 1958
Возраст 18+
Режиссер
Кэрол Рид
В ролях
Софи Лорен
Софи Лорен
Оскар Хомолка
Уильям Холден
Уильям Холден
Тревор Ховард
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ключ 2 постера
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