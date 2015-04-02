Битва за Севастополь, 2015

Работа над фильмом началась с изучения архивных материалов о Людмиле Павличенко в 2012 году. Съемки проходили с конца 2013 по июнь 2014 года в Киеве, Одессе, Каменце-Подольском и Севастополе.

На самом деле Людмила Павличенко вышла замуж в 1932 году, тогда же у нее родился сын.

В украинском прокате фильм назывался “Несокрушимая”.

Выход ленты на экраны был приурочен к 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

Сценарий фильма написан в том числе по мотивам книги Людмилы Павличенко “Героическая быль: Оборона Севастополя в 1942 — 1943 гг.”

Официальный саундтрек к фильму исполнил Национальный заслуженный академический симфонический оркестр Украины.

Фильм — совместный российско-украинский проект. Также участие в фильме приняла английская актриса Джоан Блэкхем.

Фильм получил две премии “Золотой орел”: за лучшую женскую роль (Юлия Пересильд) и за лучшую операторскую работу. Также Юлия Пересильд получила приз за лучшую женскую роль на 5-м Пекинском международном кинофестивале.

Для телевидения была смонтирована четырехсерийная версия фильма общим хронометражем 208 минут. В телеверсии больше времени было уделено фронтовому быту и некоторым сюжетным линиям.

Сцены с компьютерной графикой созданы украинской студией “Postmodern”.

В сцене на стрельбище по капсюлю можно определить, что патроны учебные.

На пробы Юлия Пересильд пришла будучи на седьмом месяце беременности, но режиссер Сергей Мокрицкий этого не заметил. Это никак не повлияло на съемки, поскольку они стартовали через восемь месяцев после проб.

Помимо “Битвы за Севастополь” в 2015 году на большие экраны в России вышло еще два военных фильма, в которых главные героини — женщины: “Батальонъ” и “А зори здесь тихие”.

Некоторые сцены фильма, в том числе и эпизоды в США, снимались с использованием хромакея.

“Битва за Севастополь” — единственный из всех военных фильмов, снятых к 70-му юбилею Победы в Великой Отечественной Войне, который окупился в прокате.

Официальным треком фильма стала перезаписанная песня “Кукушка” группы “Кино” в исполнении Полины Гагариной. Эта же песня звучит в картинах “Дом под звездным небом” и “Сестры”.

В 1944 году в СССР режиссером Василием Беляевым был снят 42-минутный документальный фильм с таким же названием.

Режиссер фильма Сергей Мокрицкий — этнический украинец.

Идея снять фильм принадлежит бывшему председатель Госкино Украины Екатерине Копыловой.