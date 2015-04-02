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Битва за Севастополь Битва за Севастополь
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Битва за Севастополь, 2015

2015 / Россия / Украина
7.4 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм “Битва за Севастополь” — это история о простой советской девушке, которой было суждено пройти через все ужасы войны, стать живой легендой и внести огромный вклад в открытие долгожданного Второго фронта.

Людмила Павличенко — студентка исторического факультета в Киеве, дочь военного, обладающая несгибаемым и твердым характером. После того как на стрельбище ей удается показать выдающиеся результаты, на нее обращают внимание сотрудники НКВД. Девушку отправляют на снайперские курсы, и спустя некоторое время ее таланту находится применение — начинается Великая Отечественная Война. Людмилу призывают, и она оказывается в самых горячих точках фронта. Счетчик убийств растет, а слава о ней гремит не только среди наших, но и среди солдат противника — они покрываются холодным потом при одном только упоминании ее имени.

Но у таких успехов есть и обратная сторона. Вездесущая смерть, постоянные потери близких людей, тяготы и лишения воинской службы, а также неизбежные поражения советской армии в начале войны — всё это превращает жизнь молодой девушки в бесконечный кошмар. Но со временем Людмила понимает, что даже на войне необходимо находить место простым радостям и счастью.

Работа над фильмом началась с изучения архивных материалов о Людмиле Павличенко в 2012 году. Съемки проходили с конца 2013 по июнь 2014 года в Киеве, Одессе, Каменце-Подольском и Севастополе.

На самом деле Людмила Павличенко вышла замуж в 1932 году, тогда же у нее родился сын.

В украинском прокате фильм назывался “Несокрушимая”.

Выход ленты на экраны был приурочен к 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

Сценарий фильма написан в том числе по мотивам книги Людмилы Павличенко “Героическая быль: Оборона Севастополя в 1942 — 1943 гг.”

Официальный саундтрек к фильму исполнил Национальный заслуженный академический симфонический оркестр Украины.

Фильм — совместный российско-украинский проект. Также участие в фильме приняла английская актриса Джоан Блэкхем.

Фильм получил две премии “Золотой орел”: за лучшую женскую роль (Юлия Пересильд) и за лучшую операторскую работу. Также Юлия Пересильд получила приз за лучшую женскую роль на 5-м Пекинском международном кинофестивале.

Для телевидения была смонтирована четырехсерийная версия фильма общим хронометражем 208 минут. В телеверсии больше времени было уделено фронтовому быту и некоторым сюжетным линиям.

Сцены с компьютерной графикой созданы украинской студией “Postmodern”.

В сцене на стрельбище по капсюлю можно определить, что патроны учебные.

На пробы Юлия Пересильд пришла будучи на седьмом месяце беременности, но режиссер Сергей Мокрицкий этого не заметил. Это никак не повлияло на съемки, поскольку они стартовали через восемь месяцев после проб.

Помимо “Битвы за Севастополь” в 2015 году на большие экраны в России вышло еще два военных фильма, в которых главные героини — женщины: “Батальонъ” и “А зори здесь тихие”.

Некоторые сцены фильма, в том числе и эпизоды в США, снимались с использованием хромакея.

“Битва за Севастополь” — единственный из всех военных фильмов, снятых к 70-му юбилею Победы в Великой Отечественной Войне, который окупился в прокате.

Официальным треком фильма стала перезаписанная песня “Кукушка” группы “Кино” в исполнении Полины Гагариной. Эта же песня звучит в картинах “Дом под звездным небом” и “Сестры”.

В 1944 году в СССР режиссером Василием Беляевым был снят 42-минутный документальный фильм с таким же названием.

Режиссер фильма Сергей Мокрицкий — этнический украинец.

Идея снять фильм принадлежит бывшему председатель Госкино Украины Екатерине Копыловой.

Любовь под нескончаемым огнем противника, дружба с Элеанорой Рузвельт, выступление на конференции, повлиявшее на исход Второй Мировой Войны, желание жить и страх потерять любимого человека — справится ли со всем этим хрупкая женщина?

Это реальная история Людмилы Павличенко — легендарной женщины-снайпера. Солдаты шли в бой с ее именем на устах, а враги устроили на нее охоту. На поле битвы она видела смерть и страдания, но самым серьезным испытанием для нее стала любовь, которую у нее могла забрать война…

7.4 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 2 апреля 2015
Премьера онлайн 25 ноября 2021
Премьера в мире 2 апреля 2015
Возраст 12+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Сергей Мокрицкий
Сергей Мокрицкий
В ролях
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Джоан Блэкхем
Никита Тарасов
Никита Тарасов
Вилен Бабичев
Вилен Бабичев
Все актеры и съемочная группа
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Битва за Севастополь
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Григорий 15 октября 2015, 00:21
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Алексей 16 октября 2015, 22:08
Исходя из названия и трейлера ожидал увидеть хорошее патриотическое кино про Великую Отечественную Войну, тем более, что фильм приурочен к 9 мая. … Читать дальше…
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