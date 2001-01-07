Враг у ворот, 2000

1942 год, разгар Сталинградской битвы. Немецкое командование направляет на передовую своего лучшего стрелка, майора Кенига, с особым заданием. Этот опытный и терпеливый профессионал — единственный, кто может попытаться справиться с русским «ангелом смерти» — неуловимым снайпером Василием Зайцевым. Зайцев — легенда и икона для защитников Сталинграда. Каждый день он выносит смертный приговор десяткам захватчиков, попавших в перекрестье его прицела. Между двумя уникальными снайперами начинается смертельная схватка, победителем из которой будет суждено выйти лишь одному…