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Враг у ворот Враг у ворот
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Enemy at the Gates

Враг у ворот, 2000

2000 / США / Германия / Великобритания / Ирландия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

1942 год, разгар Сталинградской битвы. Немецкое командование направляет на передовую своего лучшего стрелка, майора Кенига, с особым заданием. Этот опытный и терпеливый профессионал — единственный, кто может попытаться справиться с русским «ангелом смерти» — неуловимым снайпером Василием Зайцевым. Зайцев — легенда и икона для защитников Сталинграда. Каждый день он выносит смертный приговор десяткам захватчиков, попавших в перекрестье его прицела. Между двумя уникальными снайперами начинается смертельная схватка, победителем из которой будет суждено выйти лишь одному…

8.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 9 апреля 2001
Премьера онлайн 1 июня 2022
Премьера в мире 7 января 2001
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $68 000 000
Режиссер
Жан-Жак Анно
Жан-Жак Анно
В ролях
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Эд Харрис
Эд Харрис
Рэйчел Вайс
Рэйчел Вайс
Джозеф Файнс
Джозеф Файнс
Боб Хоскинс
Боб Хоскинс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Враг у ворот 3 постера
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Враг у ворот смотреть онлайн

Враг у ворот
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