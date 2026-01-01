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Киноафиша Фильмы Снайпер Сталинграда

Снайпер Сталинграда

Россия / драма, военный / 18+

В ролях

Сергей Безруков
Сергей Безруков
Кирилл Зайцев
Кирилл Зайцев
Тина Стойилкович
Тина Стойилкович
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Анфиса Черных
Анфиса Черных
Сослан Фидаров
Сослан Фидаров
Игорь Угольников
Игорь Угольников
Александр Устюгов
Александр Устюгов
Вадим Сквирский
Вадим Сквирский
Дирк Мартенс
Дирк Мартенс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия

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