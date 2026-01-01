История конфликтных и бурных отношений между двумя баскскими семьями, Иригибель и Мендилусе, на протяжении трёх поколений.
Действие происходит в маленькой долине Гипускоан, где обе семьи живут по соседству, с разных сторон холма, разделённые лишь рощицей. Такое близкое соседство приводит к бурному столкновению и взрывам безумной ярости между ними.
|30 декабря 1993
|Венгрия
|16 июня 1994
|Германия
|26 февраля 1992
|Испания
|16 декабря 1993
|Нидерланды
|22 августа 2008
|Польша
|19 октября 1994
|Франция
|10 декабря 1993
|Швеция