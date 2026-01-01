Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Долина улыбок» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Коровы
7.1
Киноафиша Фильмы Коровы
7.1

Коровы

, 1992
Vacas
Испания / военный, криминал, мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Коровы
7.1

О фильме

История конфликтных и бурных отношений между двумя баскскими семьями, Иригибель и Мендилусе, на протяжении трёх поколений.

Действие происходит в маленькой долине Гипускоан, где обе семьи живут по соседству, с разных сторон холма, разделённые лишь рощицей. Такое близкое соседство приводит к бурному столкновению и взрывам безумной ярости между ними.

В ролях

Эмма Суарес
Эмма Суарес
Cristina
Кармело Гомес
Peru
Ана Торрент
Ана Торрент
Catalina
Пилар Бардем
Paulina
Карра Элехальде
Карра Элехальде
Lucas
Klara Badiola
Madalen
Тксема Бласко
Manuel
Кандидо Уранга
Juan
Кандидо Уранга
Juan
Miguel Ángel García
Peru
Ане Санчес
Cristina
Режиссер Хулио Медем
Сценарист Мишель Гастамиде, Хулио Медем
Композитор Альберто Иглесиас
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 26 февраля 1992
Дата выхода
30 декабря 1993 Венгрия
16 июня 1994 Германия
26 февраля 1992 Испания
16 декабря 1993 Нидерланды
22 августа 2008 Польша
19 октября 1994 Франция
10 декабря 1993 Швеция
Производство Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, Idea, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)
Другие названия
Vacas, Cows, Koeien, Kossor, Krávy, Krowy, Lehmät, Tehenek, Vacas - Kühe, Αγελάδες, Коровы, 암소들, バカス, Bétail

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 14 голосов
7.1 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Коровы

Ма Ма
Ма Ма драма
2015, Испания
7.0
Земля
Земля мелодрама, драма
1996, Испания
6.0
Рыжая белка
Рыжая белка драма, мелодрама
1993, Испания
7.0
Любовники полярного круга
Любовники полярного круга драма
1998, Испания
6.0
Беспокойная Анна
Беспокойная Анна мелодрама, комедия, драма
2007, Испания
6.0
Невиновный
Невиновный биография, драма
2010, США
6.0
Темно-синий, почти черный
Темно-синий, почти черный драма
2006, Испания
6.0
Порнографические связи
Порнографические связи драма, мелодрама
1999, Франция / Швейцария / Бельгия / Люксембург
7.0
Гавана, я люблю тебя
Гавана, я люблю тебя драма
2012, Франция / Испания
6.0
Среди красных
Среди красных драма
1995, Испания
5.0
Выкорми ворона
Выкорми ворона драма
1976, Испания
7.0
Путешествие Кэрол
Путешествие Кэрол драма
2002, Испания
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Четырехдневку в России одобрили официально: отдыхать по три дня подряд разрешили всем и каждому
Пару лет — и на выброс? Можно ли пользоваться смартфоном на зарядке — запомните на всю жизнь и скажите родным
Белые носки летом больше не стираю: кладу их в микроволновку на 30 секунд - снежная белизна без порошка обеспечена
Pixar в ужасе: «Историю игрушек 5» слили в Сеть, да еще и с русской озвучкой — «не откладывайте просмотр»
Тест на знание лучшего фильма Тарковского: только люди с высоким IQ верно продолжат 5 цитат из «Сталкера»
«Людям в погонах должно быть стыдно»: российские полицейские в 2026 году воротят нос от «Места встречи» из-за Высоцкого
Империя вернулась, логика пропала: в новых «Звездных войнах» окончательно переписали канон Хана Соло – под раздачу попал даже его сын
Пока жду «Невский-8», включил этот фильм с Паламарчуком и «оплевал экран»: «Дешевая халтура», «Плагиат Джима Керри»
Этот тест проходят лишь внимательные любители кино СССР: вспомните 6 фильмов по кадру с милиционером
«Условный мент» мог стать вторым «Невским», но новый сезон его похоронил: «Детектив без интеллекта – помойка»
«Создателям уже по барабану»: «Ментовские войны» должны были закончиться еще в 2008 году — Шилов стал омерзителен Устюгову
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше